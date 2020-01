Les USA vont expulser des soldats saoudiens qu'ils entraînaient-CNN

WASHINGTON, 12 janvier (Reuters) - Plus d'une dizaine de soldats saoudiens qui s'entraînaient sur des bases militaires aux Etats-Unis vont être expulsés, a rapporté samedi la chaîne de télévision CNN, une décision du département américain de la Défense qui fait suite à une fusillade sur une base de Floride en décembre dernier. Trois personnes ont été tuées et huit autres blessées lors d'une fusillade perpétrée par un aviateur saoudien en formation sur une base aéronavale de Floride, sans que ses mobiles ne soient alors déterminés. Le Pentagone avait alors décidé de suspendre l'entraînement de l'ensemble du personnel militaire saoudien aux Etats-Unis. D'après CNN, citant des sources non identifiées, les membres du personnel militaire saoudien qui vont être expulsés ne sont pas accusés d'avoir fourni de l'aide à l'assaillant. Aucun commentaire n'a été obtenu auprès du Pentagone et du département américain de la Justice. (Aram Roston et Phil Stewart; version française Jean Terzian)