Les USA tentent d'intercepter un pétrolier russe lié au Venezuela après une poursuite dans l'Atlantique

(Actualisé avec précisions)

par Idrees Ali et Phil Stewart

Les Etats-Unis s'efforcent d'intercepter un pétrolier battant pavillon russe et dont l'activité est liée au Venezuela après une traque de plus de deux semaines dans l'Atlantique, ont déclaré mercredi deux responsables américains à Reuters.

Ce pétrolier sous sanctions américaines, appelé initialement Bella-1 et désormais enregistré sous le nom de Marinera, avait auparavant échappé au blocus maritime imposé par les Etats-Unis au Venezuela et son équipage avait refusé de laisser les garde-côtes américains monter à son bord.

L'opération en cours est conduite par l'US Coast Guard et l'armée américaine au large de l'Islande, ont dit les deux responsables ayant requis l'anonymat.

Des bâtiments de la marine militaire russe, dont un sous-marin, naviguaient dans les parages au moment de l'intervention, ont-ils ajouté, sans préciser à quelle distance.

Le média russe RT a pour sa part cité une source anonyme selon laquelle un hélicoptère essayait de déposer sur le pont du Marinera ce qui semble être des militaires américains. RT a publié une photo de ce qui est présenté comme un hélicoptère américain volant près du pétrolier.

Cité par les médias d'Etat russes, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que le pétrolier se trouvait dans les eaux internationales et respectait le droit maritime international. Il a réclamé que soit respectée sa liberté de navigation.

Les garde-côtes américains avaient tenté une première fois d'intercepter le pétrolier le mois dernier mais l'équipage avait refusé de les laisser monter à bord. Il s'est depuis enregistré sous pavillon russe.

Le président américain Donald Trump a décidé d'étouffer les exportations de pétrole du Venezuela par la mer avant d'ordonner la capture à Caracas du président vénézuélien Nicolas Maduro, accusé de "narcoterrorisme", le week-end dernier.

(Idrees Ali et Phil Stewart, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)