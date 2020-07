Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA sanctionnent quatre Chinois, dont le chef du PCC au Xinjiang Reuters • 09/07/2020 à 17:52









WASHINGTON, 9 juillet (Reuters) - Les Etats-Unis ont sanctionné jeudi quatre responsables chinois, dont Chen Quanguo, secrétaire du Parti communiste dans le Xinjiang, et le Bureau de la sécurité publique de ce territoire autonome du nord-ouest de la Chine, annonce le département du Trésor. Il ne précise pas les raisons de cette décision, mais l'administration américaine dénonce régulièrement les atteintes aux droits de l'homme dont les Ouïghours, minorité musulmane du Xinjiang, sont victimes. Plus récemment, Washington a condamné l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur la sécurité à Hong Kong, ce qui a exacerbé des tensions déjà vives avec Pékin. (Daphne Psaledakis et Tim Ahmann, version française Jean-Philippe Lefief)

