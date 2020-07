Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA sanctionnent le dirigeant tchétchène Kadirov Reuters • 20/07/2020 à 18:26









WASHINGTON, 20 juillet (Reuters) - Les Etats-Unis ont imposé lundi des sanctions au président tchétchène Ramzan Kadirov, lui interdisant notamment l'accès à leur territoire, en raison de graves violations des droits de l'homme telles que torture dans sa république du sud de la Russie. Le secrétaire d'Etat Mike Pompeo a exprimé son inquiétude quant à l'utilisation faite par Ramzan Kadirov, allié du président russe Vladimir Poutine, de la crise liée au coronavirus pour saper davantage les droits des habitants de la Tchétchénie. "Le département dispose de beaucoup d'informations crédibles selon lesquelles Kadirov est responsable depuis plus d'une décennie de nombreuses graves violations des droits de l'homme, notamment torture et assassinats extrajudiciaires", a dit Mike Pompeo, cité dans un communiqué. Ramzan Kadirov a réagi à ces sanctions en postant sur le réseau Telegram une photo de lui-même posant tout sourire dans une pièce remplie d'armes, près d'une mitraillette installée sur un trépied. "Pompeo, nous acceptons le combat. Cela va devenir intéressant", a-t-il commenté. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a pour sa part écrit sur Facebook: "Ce sera difficile de réagir en représailles mais nous allons réfléchir à quelque chose." Washington interdit aussi désormais à la femme et aux filles du président tchétchène de se rendre aux Etats-Unis. Ramzan Kadirov, à la tête de la Tchétchénie depuis 2007, faisait déjà l'objet de sanctions américaines, dans le cadre notamment d'une loi de 2012 ayant imposé des interdictions de visas et des gels d'avoirs à des responsables russes après la mort en prison du juriste spécialisé dans les faits de corruption Sergueï Magnitski. (Daphne Psaledakis à Washington et Gabrielle Tetrault-Farber à Moscou, avec Jonathan Landay et Tim Ahmann à Washington version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.