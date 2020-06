Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA sanctionnent des responsables chinois sur Hong Kong Reuters • 26/06/2020 à 19:03









WASHINGTON, 26 juin (Reuters) - Les Etats-Unis ont décidé d'imposer des restrictions de visas à des responsables du Parti communiste chinois (PCC) jugés responsables d'atteinte aux libertés à Hong Kong, a annoncé vendredi le secrétaire d'Etat, Mike Pompeo. "Aujourd'hui, j'annonce des restrictions de visas contre des responsables actuels et passés du PCC qui sont considérés comme responsables ou complices de l'affaiblissement du degré élevé d'autonomie de Hong Kong", déclare Mike Pompeo dans un communiqué sans fournir les noms de ces responsables. Cette initiative est prise en réaction à la volonté de la Chine d'instaurer une loi de sécurité nationale à Hong Kong, théâtre en 2019 d'un vaste mouvement de contestation contre l'exécutif local et contre Pékin. Le président américain Donald Trump a déjà lancé en mai la procédure destinée à retirer à Hong Kong le statut économique spécial que lui ont accordé les Etats-Unis et qui lui permet de jouer un rôle de pôle financier mondial. Ces sanctions sont un nouveau signe de l'aggravation des tensions entre les Etats-Unis et la Chine, en particulier autour de la crise provoquée par le nouveau coronavirus, sur fond de campagne électorale en vue de la présidentielle américaine en novembre. "Le président Trump a promis de punir les responsables du Parti communiste chinois responsables de vider de toute substance les libertés à Hong Kong. Aujourd'hui, nous agissons exactement dans ce sens", déclare Mike Pompeo. Le secrétaire d'Etat américain demande en outre à la Chine d'honorer son engagement à accorder "un degré élevé d'autonomie" à Hong Kong et ajoute que les Etats-Unis continueront à réfléchir aux moyens de réagir face à ces inquiétudes. (David Brunnstrom version française Bertrand Boucey)

