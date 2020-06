Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA réaffirment leur engagement au retrait de leurs troupes d'Irak Reuters • 12/06/2020 à 04:11









LE CAIRE, 12 juin (Reuters) - Les Etats-Unis vont continuer de réduire le contingent de soldats déployés en Irak et discuter avec le gouvernement à Bagdad du statut des troupes restantes dans le pays, ont déclaré les deux pays dans un communiqué conjoint publié jeudi par le département d'Etat américain. L'agence de presse officielle irakienne INA, citant le Premier ministre Moustafa al Kadhimi, a rapporté que l'Irak et les Etats-Unis ont réaffirmé leur engagement au retrait des troupes américaines d'Irak, sans donner de précisions. Le président américain Donald Trump a dit plus tôt cette année qu'il souhaitait retirer les troupes américaines d'Irak lorsqu'il serait temps, une fois que le pays serait en mesure d'assurer sa propre sécurité. (Samar Hassan; version française Jean Terzian)

