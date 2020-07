Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA pourraient bannir les réseaux sociaux chinois - Pompeo Reuters • 07/07/2020 à 06:47









7 juillet (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a déclaré lundi soir que les Etats-Unis envisageaient d'interdire les applications de réseaux sociaux chinoises, dont TikTok. S'exprimant dans un entretien à la chaîne Fox News, il n'a pas donné davantage de précisions, indiquant ne pas vouloir prendre de court le président Donald Trump. Des parlementaires américains ont fait part de leur préoccupation sur la gestion par TikTok des données des utilisateurs, disant craindre que la Chine contraigne les entreprises chinoises à coopérer avec la collecte d'informations des services du renseignement contrôlés par le Parti communiste chinois (PCC). TikTok, propriété d'une firme chinoise, n'est pas disponible en Chine et a mis en avant son indépendance pour attirer les utilisateurs à travers le monde. Les commentaires de Mike Pompeo interviennent dans un climat de tensions accrues entre Washington et Pékin, alimentées par la question de Hong Kong et la gestion de l'épidémie de coronavirus. Reuters a rapporté lundi que TikTok allait arrêter sous peu ses opérations à Hong Kong après que Pékin y a imposé la semaine dernière une nouvelle loi de sécurité nationale que plusieurs pays, dont la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, et des activistes ont dénoncée. (Kanishka Singh et Shubham Kalia à Bangalore; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.