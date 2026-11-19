Les USA ont approuvé la vente de près de 900.000 puces d'IA à la Chine en six mois-Congrès US

L'administration du président américain Donald Trump a autorisé, entre décembre 2025 et mai dernier, l a vente de près de 900.000 puces de pointe pour l'intelligence artificielle (IA) produites par Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O à des entreprises chinoises , a d éclaré jeudi une commission du Congrès américain.

Cette communication inhabituelle sur les exportations de licences de semiconducteurs, étroitement réglementées par les autorités américaines, intervient alors que l'administration Trump est confrontée aux secousses provoquées par l'affaire Nvidia, dont le patron désormais déchu a entretenu une relation extraconjugale avec une espionne chinoise présumée.

Des élus du Congrès américain ont réitéré leurs appels à une position plus dure de Washington à l'égard de Pékin.

Parmi les 879.000 semiconducteurs approuvés à la vente entre décembre et mai derniers , 75.000 l 'ont été à Alibaba, 150.000 à Tencent, 43.000 à Baidu et 4.000 à BYD, montrent des documents publiés par la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. Ces quatre groupes figurent dans la liste des entreprises que le Pentagone considère comme liées à l'armée chinoise, a noté la commission.

Des autorisations pour la livraison de quelque 3,4 millions de puces de pointe vers la Chine ont été demandées durant la période, d'après les documents. On ne sait pas dans l'immédiat si toutes les autorisations accordées ont effectivement donné lieu à des livraisons.

Le tumulte provoqué par les informations de presse concernant Jensen Huang, patron de Nvidia pendant plus de trois décennies, a dirigé les regards vers des cas impunis de contrebande de puces de pointe de Nvidia vers la Chine, accentuant la pression sur l'administration Trump pour qu'elle agisse pour protéger les technologies américaines.

"Que plus de 30% des puces d'IA envoyées en Chine aient été livrées à des entreprises que le Pentagone désigne comme des compagnies de l'armée chinoise est stupéfiant et interroge sur le sérieux des examens de sécurité nationale effectués par le département du Commerce avant d'approuver ces licences", a commenté Chris McGuire, ancien représentant américain et expert sur la guerre technologique sino-américaine.

Nvidia a déclaré dans un communiqué que les autorisations ont été "soumises à des conditions strictes et à des volumes limités", assurant également avoir "cessé de livrer des (puces) H200 à destination de la Chine" en dépit d'autorisations.

AMD, Alibaba, Tencent, Baidu et BYD n'ont pas répondu à des demandes de commentaires. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès du département américain du Commerce et de l'ambassade de Chine à Washington.

En décembre dernier, à rebours des restrictions imposées par Joe Biden, son prédécesseur à la Maison blanche, Donald Trump a autorisé Nvidia à exporter des puces H200 en Chine, une décision vivement critiquée par des élus républicains et démocrates.

Un doute subsistait toutefois sur la concrétisation de telles livraisons. Reuters a rapporté en mai que les autorités américaines avaient autorisé une dizaine de compagnies à se procurer des puces H200 mais qu'aucune livraison n'avait alors été effectuée.

Au cours d'une audition devant la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, en juillet, un responsable du département du Commerce a déclaré que les exportations avaient commencé. Celles-ci ont été "très limitées", a ajouté Jeffrey Kessler.

Plusieurs grandes entreprises chinoises du numérique se sont procurées environ 10.000 puces H200, a rapporté Reuters depuis lors, citant des personnes au fait de la question.

(Alexandra Alper, Katharine Jackson et Karen Freifeld, avec la contribution de Ryan Patrick Jones et David Shepardson; version française Jean Terzian)