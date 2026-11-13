Les USA n'ont pas établi si Alice Huang était une espionne chinoise

Le département américain de la Justice n'a pas encore établi si la femme d'affaires chinoise Alice Huang, qui a eu une liaison avec le patron démissionnaire de Nvidia, Jensen Huang, était une espionne de Pékin, a déclaré jeudi le procureur général Todd Blanche lors d'une conférence de presse.

Une enquête a "évidemment" été ouverte par le FBI à la suite d'informations de presse selon lesquelles Alice Huang travaillait pour les services chinois du renseignement, a-t-il ajouté, dans la foulée de l'annonce de la démission de Jensen Huang de son poste de directeur général de Nvidia, groupe qu'il a cofondé il y a plus de trois décennies.

D'après le New York Times, citant jeudi deux personnes au fait de la question, Donald Trump avait exhorté cette semaine Jensen Huang à se battre pour rester à la tête de Nvidia, poids lourd de l'intelligence artificielle (IA).

Le président américain a déclaré dans une interview à un podcast jeudi en fin de journée que Washington n'avait pas encore déterminé si Alice Huang était une espionne. "Si cette femme n'est pas une espionne, peut-être que les choses pourraient être différentes", a-t-il dit à propos de la démission de Jensen Huang, avec lequel, a-t-il indiqué, il s'est entretenu mercredi.

La Chine a démenti qu'Alice Huang était une espionne. Alice Huang n'a pas pu être contactée pour un commentaire.

(Dan Rosenzweig-Ziff et Andrew Goudsward, avec la contribution de Daphne Psaledakis; version française Jean Terzian)