Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA lèvent l'interdiction de vol du Boeing 737 MAX Reuters • 18/11/2020 à 13:52









LES USA LÈVENT L'INTERDICTION DE VOL DU BOEING 737 MAX WASHINGTON (Reuters) - L'autorité fédérale de l'aviation (FAA) aux Etats-Unis a annoncé mercredi la levée de l'interdiction de vol du Boeing 737 MAX , un avion cloué au sol depuis mars 2019 à la suite de deux catastrophes aériennes ayant fait 346 morts en l'espace de cinq mois. (David Shepardson, version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées BOEING CO NYSE +3.75%