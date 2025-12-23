 Aller au contenu principal
Les USA imposeront des droits de douane sur les puces chinoises à partir de juin 2027
information fournie par Reuters 23/12/2025

(Actualisé avec précisions)

L'administration américaine a annoncé mardi qu'elle imposerait des droits de douane sur les importations de semi-conducteurs chinois à partir de juin 2027, à un taux qui sera annoncé ultérieurement.

Cette annonce est le résultat d'une enquête d'un an sur les importations de semi-conducteurs chinois aux États-Unis, lancée par l'administration de Joe Biden et menée par le représentant américain au Commerce (USTR).

"Le ciblage par la Chine de l'industrie des semi-conducteurs en vue d'une position dominante est déraisonnable et entrave ou restreint le commerce américain, ce qui justifie une action", a déclaré l'USTR dans un communiqué.

Cette décision permet à l'administration américaine de se réserver la possibilité d'appliquer des droits de douane à l'avenir alors que Washington tente actuellement d'apaiser les tensions avec Pékin.

La Chine a en effet imposé des restrictions à l'exportation des terres rares utilisées dans l'industrie technologique. En obligeant les entreprises à demander des licences pour chaque exportation, Pékin a créé des pénuries qui ont paralysé une partie de la chaîne d'approvisionnement, ce qui lui a donné un énorme poids dans les négociations avec Washington.

