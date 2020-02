Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA imposent de nouvelles règles à la presse officielle chinoise Reuters • 19/02/2020 à 04:15









WASHINGTON, 19 février (Reuters) - L'administration Trump a annoncé mardi qu'elle commencerait à traiter les cinq principaux organes de la presse officielle chinoise de la même manière que les ambassades étrangères, les obligeant à déclarer leurs employés et leurs biens aux Etats-Unis auprès du département d'Etat américain. Deux hauts représentants du département d'Etat ont indiqué que cette décision a été prise parce que l'Etat chinois a resserré son contrôle sur la presse officielle et que le président chinois Xi Jinping a recours de manière plus agressive à celle-ci pour répandre une propagande pro-Pékin. Le contrôle sur la ligne éditoriale et le contenu de la presse officielle chinoise n'a fait que se renforcer depuis l'arrivée de Xi au pouvoir en 2012, a déclaré un représentant américain. "Ils sont en fait des armes de l'appareil de propagande du PCC", le Parti communiste chinois, a-t-il ajouté en référence aux médias officiels chinois. Un représentant américain a indiqué que le département d'Etat avait informé les cinq organes de presse chinois de sa décision par une lettre envoyée mardi. Cette décision est sans aucun lien avec l'évolution des négociations commerciales entre Washington et Pékin, ont dit les représentants américains, précisant qu'une telle mesure était envisagée depuis un moment. Sont concernés: l'agence de presse Chine Nouvelle, la chaîne de télévision China Global Television Network, le groupe China Daily, China Radio International et Hai Tian Development USA, ont déclaré les représentants américains. (Jonathan Landay; version française Jean Terzian)

