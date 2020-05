Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les USA envoient deux millions de doses d'hydroxychloroquine au Brésil Reuters • 01/06/2020 à 00:38









WASHINGTON, 1er juin (Reuters) - Les Etats-Unis ont fourni au Brésil deux millions de doses d'hydroxychloroquine pour faire face au coronavirus, ont déclaré dimanche les gouvernements des deux pays, malgré les avertissements d'experts sanitaires sur les risques du recours à cet antipaludéen. Donald Trump et son homologue brésilien Jair Bolsonaro ont vanté les mérites de l'hydroxychloroquine. Le président américain a dit le mois dernier avoir pris ce médicament à titre préventif contre le nouveau coronavirus. Cette annonce intervient quelques jours après que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dit suspendre par mesure de sécurité l'essai clinique de l'hydroxychloroquine mené sur des patients contaminés par le COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus. (Matt Spetalnick; version française Jean Terzian)

