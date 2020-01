Les USA cessent d'accuser la Chine de manipuler sa devise

(Actualisé avec annonce) WASHINGTON, 13 janvier (Reuters) - Les Etats-Unis, qui doivent signer mercredi un accord commercial de "phase 1" avec la Chine, ne la considèrent plus comme un Etat manipulateur de devises, a annoncé lundi le département du Trésor. Cette décision, dévoilée dans un premier temps par l'agence de presse Bloomberg, intervient alors qu'une délégation chinoise de haut rang arrive à Washington pour signer mercredi la "phase 1" de cet accord censé mettre un terme à dix-huit mois de guerre commerciale entre les deux premières puissances de la planète. Dans un rapport semestriel, le département du Trésor juge que la Chine a pris dans ce cadre des "engagements exécutoires pour s'abstenir de toute dévaluation compétitive" du yuan. Dans ces conditions, ajoute le Trésor, la Chine "ne doit plus être désignée comme un manipulateur de devise". Washington estime cependant que la Chine doit prendre des mesures nécessaires pour éviter que le yuan reste une monnaie "durablement faible". Le sénateur démocrate Chuck Schumer, détracteur de la politique monétaire et commerciale de la Chine, a fustigé ce qu'il qualifie d'"abdication" de l'administration Trump. "La Chine est un manipulateur de devise, c'est un fait. Malheureusement, le président Trump préfère céder au président Xi (Jinping) que de rester sur une ligne dure face à la Chine", réagit-il dans un communiqué diffusé par ses services. (Alexandra Alper avec Kanishka Singh à Bangalore version française Jean-Philippe Lefief, édité par Henri-Pierre André)