Les USA bombardent les taliban afghans malgré l'accord de Doha

KABOUL, 4 mars (Reuters) - Les Etats-Unis ont effectué mercredi un bombardement aérien sur des combattants taliban dans la province d'Helmand, dans le sud de l'Afghanistan, a annoncé un porte-parole des forces américaines. Il s'agit de la première frappe américaine depuis l'accord signé samedi par Washington et les taliban en vue d'un retrait militaire des Etats-Unis d'Afghanistan. Les taliban "attaquaient activement un barrage (des forces de sécurité afghanes). Il s'agissait d'une frappe défensive pour interrompre l'attaque", a écrit le colonel Sonny Leggett, porte-parole des forces américaines en Afghanistan, sur Twitter. Les Etats-Unis restent attachés au processus de paix et ils exhortent les taliban à mettre fin à leurs "attaques inutiles" et à respecter leurs engagements, a-t-il ajouté en référence à l'accord signé samedi à Doha. (Abdul Qadir Sediqi et Charlotte Greenfield version française Bertrand Boucey)

