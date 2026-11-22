Les USA attendent de Nvidia des explications sur ses ventes de puces à la Chine, dit Bessent

Les États-Unis demande à la direction de Nvidia NVDA.O des explications concernant les ventes de puces de l'entreprise à la Chine, a déclaré dimanche le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, dix jours après la démission de l'ancien directeur général Jensen Huang à la suite d'une liaison avec une espionne chinoise présumée.

"Nous sommes en contact avec la direction par intérim, avec les administrateurs principaux, avec leurs avocats, et nous avons besoin de réponses. (...) Il incombe à Nvidia d'agir rapidement à ce sujet, car nous voulons savoir quelle était la culture d'entreprise", a déclaré Scott Bessent sur CBS.

Les informations sur les liaisons extraconjugales entretenues par Jensen Huang ont conduit à sa démission et donné lieu à des enquêtes menées par les autorités de régulation américaines et le FBI, ainsi qu'à des décisions du Congrès, à un audit interne et à un projet de recours collectif d'investisseurs.

Après le départ de l'ancien directeur général de Nvidia, l'administration Trump a publié un règlement visant à restreindre l'accès de la Chine aux puces d'intelligence artificielle (IA) de pointe provenant d'entreprises telles que Nvidia, renforçant ainsi les contrôles avant le voyage du président américain en Chine, la semaine dernière, pour s'entretenir avec son homologue chinois Xi Jinping.

Scott Bessent a déclaré que le conseil d'administration du fabricant de puces travaillait à établir les faits et s'est dit confiant dans le fait que celui-ci fournirait "des réponses très complètes et solides".

"Nous devons déterminer qui était responsable de la conformité dans cette affaire", a-t-il dit. "Nous verrons à quel niveau de l'entreprise cette affaire était connue. Était-ce aux échelons inférieurs ? Aux échelons intermédiaires ? Cela remontait-il jusqu'au sommet ?"

Donald Trump a déclaré vendredi qu'il souhaitait voir Jensen Huang présenter ses excuses et revenir chez Nvidia. Interrogé sur ce point, Scott Bessent a estimé qu'il fallait davantage d'informations avant de se prononcer.

"Je pense qu'il faut déterminer à qui incombe la responsabilité finale."

Le président du conseil d'administration de Nvidia, Harvey Jones, a d'ores-et-déjà déclaré que le conseil n'avait pas l'intention de réembaucher Jensen Huang.

(Katharine Jackson, version française Benjamin Mallet)