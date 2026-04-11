Les USA acceptent de libérer des avoirs iraniens gelés, dit une source iranienne

par Parisa Hafezi
Une source iranienne de haut rang a déclaré samedi que les Etats-Unis avaient accepté de libérer des avoirs iraniens gelés au Qatar et dans des banques d'autres pays étrangers.
Cette source a dit voir dans cette initiative un gage de "sérieux" dans la recherche d'un accord de paix entre Iran et Etats-Unis lors des négociations prévues au Pakistan.
Les Etats-Unis n'ont effectué aucune déclaration publique sur la question d'un éventuel dégel d'avoirs iraniens.
La source iranienne de haut rang, qui a requis l'anonymat, a déclaré à Reuters qu'un dégel d'avoirs était "directement lié au fait de garantir un passage sûr par le détroit d'Ormuz", ce qui devrait constituer un point majeur des discussions prévues à Islamabad.
(Parisa Hafezi, version française Bertrand Boucey)
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