Les trois petits indicateurs du logement : beaucoup de paille, quelques bâtons, peu de briques

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LES TROIS PETITS INDICATEURS IMMOBILIERS: BEAUCOUP DE PAILLE, QUELQUES BÂTONS, PEU DE BRIQUES

Ce mercredi a été marqué par la publication de trois indicateurs du marché immobilier. Conclusion: le secteur reste enfoncé dans le marasme.

Le taux fixe à 30 ans, tel que suivi par la Mortgage Bankers Association (MBA), s’envole au-delà de 7 % depuis deux mois, et se maintient au-dessus de 6 % depuis plus de quatre ans. Les constructeurs, les agents immobiliers et les futurs propriétaires lui imputent la crise d’accessibilité qui pèse sur le secteur, lequel est également enlisé par une offre insuffisante, la hausse des coûts des matériaux et l’incertitude économique.

Comme pour souligner cette dernière phrase, l’indice de confiance des constructeurs de logements de la NAHB s’est effondré mardi, atteignant son plus bas niveau depuis 14 ans.

Pour commencer par une bonne nouvelle, les mises en chantier de logements neufs aux États-Unis USHST=ECI ont bondi de 9,9 % en octobre pour atteindre 1,309 million d’unités en rythme annuel corrigé des variations saisonnières (SAAR), selon le ministère du Commerce.

Ce chiffre est supérieur de 5,1 % aux 1,245 million d’unités SAAR attendues par les analystes et marque un net redressement par rapport à la baisse de 7,0 % enregistrée en septembre.

Un coup d’œil aux chiffres détaillés révèle que les projets de maisons individuelles — qui représentent la part du lion du total — ont augmenté de 4,0 %. Le segment volatil des logements collectifs a quant à lui bondi de 23,6 %.

En revanche, les permis de construire USBPE=ECI — considérés comme l’un des indicateurs les plus prospectifs du marché immobilier — ont reculé de 7,4 % pour s’établir à 1,295 million d’unités en taux annualisé ajusté (SAAR), soit 6,0 % de moins que le consensus.

Dans ce domaine, les permis pour les projets de maisons individuelles ont reculé de 8,7 %, tandis que le segment des logements collectifs a baissé de 5,3 %.

« Les constructeurs immobiliers devraient continuer à réduire le nombre de nouveaux projets au cours des six prochains mois », écrit Olivia Cross, économiste senior spécialisée dans les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics. « La hausse des rendements des obligations d’entreprise et des taux d’intérêt des prêts bancaires augmente les coûts d’emprunt, tant pour les grands que pour les petits promoteurs. »

« Nous prévoyons que l’investissement immobilier résidentiel réel continuera de peser sur la croissance du PIB au cours des prochains trimestres. »

Housing starts and building permits

Par ailleurs, les contrats signés pour les ventes en attente de logements anciens aux États-Unis USNAR=ECI ont reculé de 4,7 % le mois dernier, selon l’Association nationale des agents immobiliers (NAR), soit plus du double de la baisse de 2,0 % prévue par les économistes.

Ce chiffre s'inscrit dans la continuité de la baisse de 7,2 % enregistrée en septembre et place l'indice à son plus bas niveau en 25 ans d'existence.

« Deux mois consécutifs de contrats en attente à des niveaux historiquement bas laissent présager des ventes immobilières très atones au quatrième trimestre, et les ventes annuelles de logements existants pourraient atteindre leur plus bas niveau depuis le milieu des années 1990 », écrit Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR . « Soit une demande immobilière importante se profile en coulisses, soit le rêve de devenir propriétaire est de plus en plus hors de portée pour de nombreux Américains. »

Pending v existing home sales

Pour aggraver encore la situation, le financement des prêts immobiliers est devenu encore plus coûteux la semaine dernière.

Les emprunteurs potentiels n’ont pas apprécié.

Le taux moyen des prêts à taux fixe sur 30 ans USMG=ECI a grimpé de 14 points de base pour s’établir à 7,35 %, suivant ainsi, comme à son habitude, la tendance haussière des rendements des bons du Trésor américain de référence.

En conséquence, la demande de prêts immobiliers USMGPI=ECI — un indicateur largement considéré comme le « canari dans la mine de charbon » du marché immobilier — a reculé de 2,5 %. Les demandes de refinancement USMGR=ECI ont quant à elles baissé de 1,5 %.

Au total, la demande de prêts immobiliers a reculé de 2,3 %.

« Les taux des bons du Trésor ont augmenté la semaine dernière, alors que les données indiquaient une accélération de l’inflation en octobre et que les responsables de la Fed reconnaissaient que de nouvelles hausses de taux pourraient être nécessaires dans les mois à venir », explique Joel Kan, économiste en chef adjoint de l’MBA. « Les difficultés renouvelées d’accès à la propriété, liées à la hausse des taux hypothécaires, ont poussé les acheteurs potentiels à se mettre en retrait. »

Le taux fixe à 30 ans est actuellement supérieur de 0,98 point de pourcentage à celui enregistré au cours de la même semaine l’année dernière.

Sur cette période, les demandes de prêt immobilier ont chuté de 18,4 %, tandis que la demande de refinancement a reculé de 53,9 %.

Mortgage rates and demand

(Stephen Culp)

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