Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les travaux à Notre-Dame de Paris reprendront la semaine prochaine Reuters • 23/04/2020 à 16:49









PARIS, 23 avril (Reuters) - Les travaux de restauration de Notre-Dame de Paris reprendront progressivement lundi prochain, a annoncé jeudi le général Jean-Louis Georgelin, qui dirige l'établissement public chargé de la restauration de la cathédrale dévastée il y a un peu plus d'un an par un incendie. "La reprise progressive de l'activité sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris sera amorcée le lundi 27 avril 2020", est-il écrit dans un communiqué. Cette décision, précise l'établissement public, a été prise après instruction approfondie des conditions de reprise avec le Coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS) du chantier, les préventeurs, la maîtrise d'oeuvre, les entreprises concernées et à partir des préconisations de sécurité sanitaire élaborées par le gouvernement. "La sécurité sanitaire des compagnons et de tous les acteurs qui travaillent sur le chantier a toujours été au coeur de mes préoccupations", souligne le général Georgelin, qui ajoute que les procédures ont été adaptées "afin de garantir le respect des gestes barrières et le maintien de la distanciation sociale" sur le chantier en raison de l'épidémie de coronavirus. La cathédrale a été la proie d'un incendie qui a sidéré le monde dans la soirée du 15 avril 2019. (Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.