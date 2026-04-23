Les travailleurs syndiqués de Samsung organisent un rassemblement en Corée du Sud, alors que les conflits sociaux s'aggravent

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* Selon les syndicats, environ 37 000 travailleurs devraient se rendre au complexe de fabrication de puces

* Les syndicats menacent d'une grève de 18 jours à partir du mois de mai en raison des négociations salariales

* Les syndicats de Samsung Elec représentent plus de 70 % des travailleurs

(Ajouter les bénéfices de SK Hynix dans le dernier paragraphe) par Hyunjoo Jin

Les syndicats de Samsung Electronics 005930.KS ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce qu'environ 37 000 travailleurs participent à un rassemblement en Corée du Sud jeudi, avant une menace de grève le mois prochain qui pourrait perturber l'approvisionnement en puces dans le contexte d'une demande en plein essor pour l'intelligence artificielle.

Le rassemblement, qui aura lieu dans le complexe de l'usine de puces géante de Samsung à Pyeongtaek, souligne les risques sociaux croissants auxquels est confronté le plus grand fabricant de puces du monde, qui a longtemps été largement à l'abri des troubles des travailleurs qui ont affecté d'autres entreprises locales, telles que Hyundai Motor.

Samsung était auparavant connu pour ses activités de lutte contre les syndicats, mais les travailleurs ont débrayé pour la première fois en 2024. Depuis, le nombre de syndiqués a triplé pour atteindre plus de 90 000, ce qui représente plus de 70 % de la main-d'œuvre sud-coréenne (125 000 personnes).

Les travailleurs ont été encouragés par les bénéfices records réalisés par les fabricants de puces, car la demande croissante d'infrastructures d'intelligence artificielle a mis à rude épreuve l'offre et a entraîné une hausse des prix.

En septembre, SK Hynix 000660.KS , son concurrent, a accepté la demande de son syndicat concernant des réformes de la rémunération et des primes élevées, ce qui a alimenté la frustration des employés de Samsung concernant l'écart de rémunération et a déclenché une hausse de l'adhésion au syndicat.

"La croissance phénoménale des adhésions syndicales reflète l'appel unifié et urgent des employés en faveur d'un changement chez Samsung Electronics", a déclaré la semaine dernière Choi Seung-ho, qui dirige le principal syndicat de Samsung.

M. Choi a déclaré que de nombreux travailleurs avaient quitté l'entreprise pour SK Hynix, tandis que d'autres rivaux comme Micron MU.O et même Tesla TSLA.O courtisaient les ingénieurs de Samsung. Samsung ne divulgue pas le taux de rotation de son personnel.

En mars, le codirecteur général Jun Young-hyun a reconnu que Samsung était à la traîne de ses rivaux en termes de compétitivité salariale en raison de l'atonie des revenus tirés des puces, mais il a déclaré que l'écart se réduirait avec la reprise du marché des puces.

On ne sait pas encore combien de personnes se joindront à la manifestation. Samsung a mis en garde contre des poursuites judiciaires si les syndicats venaient à perturber les installations de sécurité dont le fonctionnement nécessite plus de 2 000 travailleurs.

Un syndicaliste travaillant au sein du groupe d'assistance informatique de Samsung a déclaré qu'il avait été bombardé de demandes de collègues souhaitant porter des gilets lors du rassemblement.

Si aucun accord n'est conclu, les syndicats prévoient une grève de 18 jours à partir du 21 mai.

Seo Ji-yong, professeur d'administration des affaires à l'université Sangmyung, a déclaré qu'une grève pourrait retarder les livraisons aux clients, faire grimper davantage le prix des puces et profiter aux rivaux. Certains experts ont toutefois déclaré que l'automatisation des usines et le recours de Samsung à des sous-traitants permettraient d'atténuer l'impact de la grève.

L'une des questions les plus controversées est la demande du syndicat de supprimer le plafond de la rémunération au rendement, actuellement fixé à 50 % du salaire annuel de base, ce que la direction a rejeté.

Le syndicat demande également que 15 % du bénéfice d'exploitation annuel soient alloués à la rémunération à la performance et que les salaires de base soient augmentés de 7 %.

La direction a proposé 10 % du bénéfice d'exploitation pour la rémunération à la performance et des fonds supplémentaires pour garantir que les employés de la division "Mémoire" reçoiventcette année des rémunérations supérieures à celles de leursconcurrents.

L 'année dernière, SK Hynix a approuvé un remaniement, y compris la suppression du plafond des primes, ce qui a creusé l'écart de rémunération avec les travailleurs de Samsung, selon les syndicats.

Jeudi, SK Hynix a affiché un bénéfice d'exploitation au premier trimestre en hausse de plus de cinq fois, atteignant un niveau record.