Les travailleurs français continuent de privilégier l'épargne, observe Epsens

(AOF) - Epsens a présenté les conclusions de son étude 2021 sur le comportement d'épargne des travailleurs français. En premier lieu, la confiance des Français s'améliore mais ceux-ci tirent les leçons de la crise et souhaitent toujours épargner davantage, notamment pour faire face aux imprévus et pour préparer leur retraite. Par ailleurs, l'épargne salariale trouve sa place aux côtés des produits de placement réglementés, tels que le Livret A ou le PEL, et est perçue comme un support de placement plus rentable à moyen et long terme.

Enfin, observe Epsens, rentabilité, accompagnement et facilité de gestion sont les principaux enjeux pour les acteurs de l'épargne salariale.