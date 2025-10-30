Les travailleurs de Volkswagen au Tennessee votent pour autoriser la grève

par Nora Eckert

Les travailleurs d'une usine Volkswagen VOWG.DE au Tennessee ont voté pour autoriser une grève, a déclaré mercredi soir le syndicat United Auto Workers, ouvrant la voie à un éventuel débrayage dans l'usine de Chattanooga.

L'UAW et le constructeur automobile sont en négociations contractuelles depuis plus d'un an, après que les travailleurs de l'usine ont voté à 73% en faveur de l'adhésion au syndicat en avril 2024.

Un vote d'autorisation de grève donne au syndicat le droit de faire grève, mais ne garantit pas qu'une grève aura lieu.

Volkswagen n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Il s'agit d'une première historique, car c'est le premier vote d'autorisation de grève chez un constructeur automobile qui ne fait pas partie des Big Three dans l'ère moderne", a déclaré le syndicat dans un communiqué mercredi.

L'usine de Chattanooga est devenue la première usine automobile du Sud à se syndiquer par voie électorale depuis les années 1940 et la première usine automobile étrangère du Sud à le faire. Depuis lors, la campagne de syndicalisation du syndicat, qui a coûté 40 millions de dollars, s'est enlisée, à la suite d'une défaite dans une usine Mercedes de l'Alabama.

Les négociations dans cette usine, qui produit le SUV électrique ID.4 et le SUV à essence Atlas, ont porté sur les salaires, les soins de santé et les avantages financiers tels que les ajustements au coût de la vie (COLA).

Environ 3 200 travailleurs de l'usine sont représentés par le syndicat, selon le groupe syndical. Après que le syndicat a conclu des accords de travail record avec les constructeurs automobiles de Detroit à la fin de l'année 2023, Volkswagen a rejoint de nombreuses autres entreprises en offrant à leurs travailleurs une augmentation de salaire de 11 %. L'accord proposé par l'entreprise offrirait une augmentation de salaire supplémentaire de 20 % sur les quatre années du contrat.

« Nous demandons aux employés de voter sur cette question », a déclaré Kjell Gruner, directeur général de Volkswagen Group of America, lors d'une conférence organisée par Reuters à Detroit mercredi. « Avec cette offre, nous sommes convaincus que nos salariés diraient "allons-y". »

Les employés recevraient également pour la première fois une indemnité de vie chère, ainsi qu'une prime de ratification de 4 000 dollars, selon ce que l'entreprise a décrit comme sa dernière et ultime offre, qui a été publiée sur le site web de VW.

"La dernière proposition de Volkswagen n'inclut pas la clause de sécurité de l'emploi nécessaire pour protéger les travailleurs des fermetures d'usines, de l'externalisation ou de la vente du site de Chattanooga", a déclaré le syndicat dans un communiqué publié mercredi.

De nombreux travailleurs ont fait pression pour obtenir un accord égal ou supérieur à celui conclu avec les trois constructeurs automobiles de Detroit à la fin de l'année 2023, qui prévoyait une augmentation de salaire de 25 % pendant la durée du contrat avec Stellantis, Ford Motor et General Motors.