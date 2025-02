Les travailleurs d'Amazon en Caroline du Nord rejettent le syndicat, ce qui permet au distributeur de remporter une victoire dans la lutte pour l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les travailleurs d'Amazon AMZN.O en Caroline du Nord ont voté samedi contre l'adhésion à un syndicat, une grande victoire pour le géant du commerce de détail qui s'est vigoureusement opposé au travail organisé dans ses installations à travers les États-Unis.

Environ trois quarts des votants se sont prononcés contre, marquant un revers pour les responsables syndicaux qui convoitent depuis longtemps Amazon en raison du grand nombre d'industries qu'elle touche, notamment l'entreposage, le camionnage, la fabrication et même le traitement des données. Une majorité simple de votants parmi les 4 300 travailleurs de l'entrepôt de Garner, en Caroline du Nord, près de Raleigh, était nécessaire pour former le syndicat.

Le syndicat a publié les résultats officieux samedi. Parmi les votants, 2 447 se sont prononcés contre et 829 en faveur de la création d'un syndicat.

Amazon a fait valoir que ses travailleurs sont mieux servis en ayant une relation directe avec l'entreprise plutôt que par l'intermédiaire d'un syndicat, tandis que les responsables syndicaux ont déclaré que l'amélioration des conditions de travail et des salaires n'est possible que par le biais de la transactions collective.

Dans un communiqué, l'entreprise s'est déclarée "heureuse" que les travailleurs aient "choisi de conserver une relation directe avec Amazon" Les organisateurs syndicaux ont déclaré dans un communiqué que le vote était le résultat des "efforts incessants et illégaux d'Amazon pour intimider" les travailleurs.

Il s'agit du deuxième vote de ce type auquel Amazon a dû faire face en l'espace de quelques mois, après qu'une majorité de travailleurs d'un magasin Whole Foods de Philadelphie a choisi de rejoindre un syndicat , le premier de la chaîne de magasins d'alimentation. Amazon a demandé au National Labor Relations Board de rejeter ce vote en raison d'allégations selon lesquelles les responsables syndicaux auraient contraint et intimidé les travailleurs dans le but de remporter l'élection. Les responsables syndicaux ont nié ces allégations, affirmant qu'ils avaient organisé des élections équitables.

Les organisateurs du nouveau syndicat Carolina Amazonians United for Solidarity and Empowerment (CAUSE) espéraient devenir le deuxième entrepôt d'Amazon aux États-Unis à former un syndicat, à la suite d'un vote réussi en 2022 dans un établissement de Staten Island. Amazon n'a pas encore reconnu la légitimité de ce syndicat ni négocié avec les organisateurs.

La proportion de travailleurs syndiqués est tombée à 9,9 % l'année dernière, contre 10 % en 2023, selon le Bureau of Labor Statistics, et 11,1 % il y a dix ans. La Caroline du Nord ne compte que 2,4 % de travailleurs syndiqués, soit le taux le plus bas de tous les États.

Les membres de CAUSE ont déclaré qu'ils espéraient adresser une pétition à Amazon pour obtenir des salaires de 30 dollars de l'heure et des pauses déjeuner plus longues, entre autres changements. Italo Medelius-Marsano, secrétaire de CAUSE et ouvrier sur un quai de chargement à Garner, a déclaré à Reuters qu'il estimait marcher 20 miles ou plus par équipe.

Le salaire horaire de 18,50 dollars dans l'usine de Garner est plus de deux fois supérieur au salaire minimum de Caroline du Nord, a déclaré Amazon.

Dans son rapport annuel 2024, Amazon a déclaré que les syndicats organisés "diminuent notre flexibilité opérationnelle" et que sa résistance "pourrait être perçue négativement et nuire à nos activités et à notre réputation"

L'année dernière, les travailleurs d'une usine au Québec ont voté en faveur de l'adhésion à un syndicat, ce qui aurait constitué la deuxième victoire d'Amazon en Amérique du Nord. Mais ce mois-ci, Amazon a commencé à licencier près de 1 700 travailleurs dans la province canadienne, ce que les représentants syndicaux affirment être des représailles pour le vote syndical. Amazon a déclaré que le recours à des sous-traitants au Québec au lieu de les employer directement se traduirait par "davantage d'économies pour nos clients"

Le distributeur basé à Seattle est engagé depuis des années dans une bataille avec le NLRB à propos d'un vote syndical infructueux à Bessemer, en Alabama. Les fonctionnaires de l'agence ont allégué une mauvaise conduite de la direction dans cet entrepôt et ont ordonné la tenue d'une troisième élection dans cet entrepôt.

Amazon, quant à elle, conteste l'existence même du NLRB dans le cadre d'un procès fédéral qu'elle a intenté en septembre. Le président Donald Trump a licencié plusieurs hauts fonctionnaires du NLRB, dont un membre du conseil d'administration, ce qui a entravé son fonctionnement.