Les transporteurs maritimes restent prudents quant au transit par le détroit d'Ormuz après la conclusion d'un accord entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les responsables américains et iraniens s'accordent sur un accord-cadre de paix

* Le méthanier Disha quitte le détroit en direction de l'Inde, selon les données de LSEG et Kpler

* Les armateurs japonais saluent l'accord, mais attendent d'en connaître les détails, notamment en matière de déminage

(Refonte et ajout de commentaires au paragraphe 4) par Kentaro Okasaka, Jeslyn Lerh et Emily Chow

Les armateurs ont déclaré qu'il faudrait peut-être plusieurs semaines pour rétablir la confiance dans la reprise du transit par le détroit d'Ormuz et que la navigation ne reprendrait qu'une fois la sécurité assurée, après que les responsables américains et iraniens ont annoncé s'être mis d'accord sur un accord-cadre visant à rouvrir la voie maritime.

Les États-Unis et l'Iran devraient signer vendredi un protocole d'accord visant à mettre fin à leur conflit, à lever le blocus américain contre l'Iran et à rouvrir le détroit. En réaction, les cours mondiaux du pétrole ont chuté d'environ 4 % lundi.

Les transporteurs maritimes ont salué la nouvelle de cet accord, mais attendent toujours plus de détails, notamment concernant le déminage du détroit.

« Le marché anticipe clairement un retour à la normale, mais après des mois de perturbations, (les armateurs et les affréteurs) resteront probablement prudents jusqu’à ce que les navires puissent à nouveau circuler librement et régulièrement dans le détroit d’Ormuz », ont déclaré les analystes de Sentosa Ship Brokers dans une note.

LA GUERRE A LARGEMENT INTERROMPU LE TRAFIC MARITIME DANS LE DÉTROIT

La guerre américano-israélienne contre l’Iran, qui a débuté le 28 février, a largement interrompu le transport maritime via le détroit, voie de transit pour environ un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié, ainsi que pour des produits essentiels tels que l’aluminium et l’urée.

Alors que le trafic le long du détroit d’Ormuz reste limité, la société indienne Petronet PLNG.NS a fait passer le méthanier Disha par le détroit lundi, la seule expédition visible à ce jour, selon les données de Kpler et LSEG.

Le méthanier a chargé sa cargaison à Ras Laffan, au Qatar, les 1er et 2 mars, et se trouvait depuis lors à l'ouest du détroit, avec pour destination finale le terminal de Dahej, en Inde, selon ces données.

Petronet n'a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

PLUS DE 100 NAVIRES-CITERNES TOUJOURS BLOQUÉS DANS LE GOLFE

Selon les données de suivi des navires de Kpler, environ 155 navires-citernes transportant du pétrole et des produits chimiques se trouvaient dans la région du golfe Persique au 15 juin, contre 201 navires-citernes à la fin du mois de mai.

Oil Brokerage estimait quant à lui ce nombre à 215 navires-citernes.

« Nous pensons que les passages libres devront se multiplier au fil des semaines pour que l'ensemble de la communauté maritime reprenne confiance », a déclaré Anoop Singh, responsable mondial de la recherche maritime chez Oil Brokerage.

« D'ici là, les taux de fret physiques resteront probablement élevés et les échanges commerciaux resteront faibles. »

Toutefois, selon les calculs d'OB, si la navigation n'était pas restreinte, l'accumulation de trafic de part et d'autre pourrait être résolue en 8 à 10 jours, a déclaré M. Singh.

« De plus, par mesure de précaution, les armateurs ont positionné près de 60 VLCC (très grands pétroliers) de plus que d’habitude à quelques jours de leur arrivée dans les ports situés à l’ouest d’Ormuz, en prévision. »

ON ATTEND DES INFORMATIONS CONCRÈTES

Un porte-parole de l'Association japonaise des armateurs a déclaré lundi que, bien que le groupe se réjouisse de l'accord de paix , il souhaitait « attendre encore un peu pour obtenir des informations plus concrètes » lorsque le pacte entre les États-Unis et l'Iran sera signé le 19 juin.

Des informations avaient fait état de la pose de mines dans la zone, a indiqué le porte-parole, ajoutant: “Compte tenu de la situation, nous ne pouvons pas simplement dire: "Très bien, allons-y" en nous basant uniquement sur les informations relatives à l'accord.”

Nippon Yusen 9101.T , le plus grand transporteur maritime du pays, a déclaré espérer que les opérations reviendraient à la normale dès que possible, mais un porte-parole a ajouté qu’il était trop tôt pour se prononcer sur les horaires des navires liés au Japon bloqués dans le Golfe.

Il a refusé de préciser combien de navires de la compagnie se trouvaient encore dans le golfe.

Un porte-parole de Mitsui O.S.K. Lines 9104.T a déclaré: “Bien que nous soyons conscients des signes de progrès vers un cessez-le-feu, notre politique reste inchangée; nous ne reprendrons la navigation qu’une fois que la sécurité aura été pleinement confirmée.”