Les transactions électroniques au LME interrompues pendant plus de cinq heures information fournie par AOF • 11/01/2022 à 17:29



(AOF) - La plateforme électronique du London Metal Exchange (LME), la plus grande bourse de métaux au monde, a été contrainte de cesser ses activités pendant plus de cinq heures, dans la nuit de lundi à mardi. Cette interruption a été provoquée par une panne de courant dans un data center. Les opérations ont pu reprendre vers 6h15 du matin, heure de Londres, grâce à ses systèmes de secours, les investisseurs pouvant toutefois passer des ordres via téléphone pendant la panne. Le LME avait également connu deux pannes majeures en l'espace de six mois en 2016 et 2017.