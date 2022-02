Les traders jouent la baisse des marchés avec des ETF inversés et courts

Les baissiers se sont rués sur les ETF courts ou à effet de levier pour profiter des turbulences économiques et géopolitiques, principalement l'opération militaire russe en Ukraine.

Les baissiers se sont rués sur les ETF courts ou à effet de levier pour profiter des turbulences économiques et géopolitiques de cette nouvelle année morose. Les paris sur une invasion russe ont fait rage après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi une opération militaire en Ukraine. Des images montrant les forces russes en train d'avancer et de tirer des missiles sur plusieurs villes d'Ukraine sont apparues – ne laissant aucun doute sur le fait que les marchés vont se diriger vers un tourbillon.

Cette année, le S&P 500, le Nasdaq 100 et le Russell 2000 ont chuté respectivement de -11 %, -17 % et -13 % en raison des tensions croissantes, ce qui en fait des cibles de vente à découvert viables par le biais des ETF. En Europe, le MOEX Russia a plongé de -42 % rien que cette semaine, tandis que le STOXX 600 européen a réagi par une baisse de -6 % sur la même période. Sur le front des matières premières énergétiques, les craintes d’une diminution de l’offre de gaz naturel à la suite de l’invasion russe et des sanctions imminentes ont fait grimper les contrats à terme sur le gaz britannique et le gaz européen (TTF) de +60 % au cours de la semaine dernière, tandis que les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont gagné +8 %. Les contrats à terme sur le pétrole Brent et WTI ont atteint 100 dollars le baril pour la première fois depuis 2014, car ils ont augmenté de plus de +10% cette semaine.

Les ETF courts domiciliés en Amérique ont reçu plus de 2,3 milliards de dollars d’afflux nets cette année. Parmi les plus gros récepteurs, citons ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ, 535 millions de dollars), ProShares UltraShort S&P500 (SDS, 509 millions de dollars), ProShares Short S&P500 (SH, 440 millions de dollars), ProShares Short QQQ (PSQ, 401 millions de dollars), Direxion Daily S&P 500® Bear 1X Shares ETF (SPDN, 113 millions de dollars) et ProShares Short RUSSELL2000 (RWM, 105 millions de dollars).

Cette année, les traders européens ont versé 50 millions de dollars dans le Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (XSPS), 28 millions dans le WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short (3NGS), 28 millions dans le Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF (XSD2), et 20 millions dans le WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short (SOIL). Alors que les paris contre les indices américains et européens ont porté leurs fruits cette année avec la hausse de l’inflation et la crise en cours avec la Russie, les traders ont subi des pertes importantes en pariant contre la flambée des prix du pétrole et du gaz, 3NGS et SOIL perdant respectivement plus de -70% et -20%.

