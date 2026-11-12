Les traders d'options sur Nvidia misent sur une reprise à long terme du cours de l'action

Jeudi, les traders d’options ont encaissé une partie de leurs positions à la baisse sur Nvidia NVDA.O et se sont positionnés en vue d’une reprise à plus long terme du cours de l’action, après l’annonce par le directeur général Jensen Huang de son départ.

Le départ de Jensen Huang a semé le doute quant à l’orientation future du fabricant de puces d’IA qu’il a hissé au rang des entreprises les plus valorisées au monde. La directrice financière, Colette Kress , assurera l’intérim à la tête de l’entreprise pendant que celle-ci recherche un successeur permanent.

Ces remous à la tête de l’entreprise ont fait monter en flèche la volatilité des options jeudi, mais les échanges sur ces dernières suggèrent que les investisseurs se repositionnent en vue d’une reprise plutôt que de se détourner du titre.

“L’avantage concurrentiel d’Nvidia et sa clientèle ne disparaissent pas du jour au lendemain”, a déclaré Seth Hickle, directeur des investissements chez Mindset Wealth Management. “Le marché tente de déterminer s’il s’agit d’une crise de direction temporaire ou d’un événement qui modifie fondamentalement la thèse d’investissement dans l’IA.”

Les options confèrent à leurs détenteurs le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre l’action sous-jacente à un prix fixé avant une date donnée. Les options d’achat prennent généralement de la valeur lorsque le cours de l’action augmente, tandis que les options de vente s’apprécient lorsqu’il baisse.

Plusieurs transactions importantes sur options ont montré que les investisseurs prolongeaient leurs positions haussières jusqu’en 2027, abaissant leurs objectifs de hausse et réalisant des bénéfices sur leurs couvertures à la baisse plutôt que d’abandonner complètement leur exposition à la société, comme l’ont révélé les données de Chris Murphy, co-responsable de la stratégie sur les produits dérivés chez Susquehanna.

Dans une transaction, un investisseur a vendu des options de vente et en a acheté d’autres à un prix inférieur, empochant ainsi environ 18,9 millions de dollars tout en conservant une certaine protection contre une nouvelle baisse, a expliqué Chris Murphy.

Un autre investisseur a déboursé environ 18,8 millions de dollars pour des spreads d’options d’achat, un pari qui s’avérera pleinement rentable si le cours de Nvidia progresse d’environ 16 % par rapport à ses niveaux actuels d’ici mars.

D’autres opérations ont repoussé les positions haussières de trois mois et abaissé les objectifs de cours, laissant ainsi plus de temps pour qu’une reprise puisse se concrétiser.

Les investisseurs ont également acheté environ 50 000 options d’achat pour janvier, dépensant entre 45,3 et 55 millions de dollars selon les estimations, pour parier que les actions dépasseront leurs niveaux actuels à l’échéance.

Le cours de l’action Nvidia a clôturé en baisse de 4,84 % à 165,40 dollars. La volatilité implicite à 90 jours de Nvidia a grimpé à environ 52 %, contre environ 33 % il y a un mois, reflétant une incertitude croissante à l’approche de la publication des résultats de la société la semaine prochaine, selon les données de Susquehanna.

“La volatilité implicite restera élevée jusqu’à la publication des résultats, puis jusqu’à la conférence téléphonique, car celle-ci pourrait apporter des éclaircissements sur la manière dont Nvidia compte aller de l’avant après cette mésaventure”, a déclaré Seth Hickle.