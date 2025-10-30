Les torréfacteurs américains épuisent rapidement leurs stocks de café en attendant un accord commercial avec le Brésil

Les torréfacteurs américains doivent faire face à des coûts plus élevés en raison des droits de douane de 50 % sur le café brésilien

Les torréfacteurs annulent des commandes et explorent des alternatives face à la hausse des prix du café

Des négociations commerciales sont en cours après la rencontre entre Donald Trump et Lula lors du sommet de l'ANASE

Les consommateurs américains sont confrontés à une hausse des prix de plus de 40 %

par Marcelo Teixeira et May Angel

Les torréfacteurs de café aux États-Unis puisent rapidement dans leurs stocks en attendant l'issue des négociations commerciales entre les États-Unis et le Brésil, des pourparlers qui pourraient déterminer s'ils doivent payer des prix beaucoup plus élevés pour des sources alternatives de café. Le café brésilien, qui représente un tiers des grains consommés par le plus grand consommateur de café au monde, a été écarté du marché américain en raison de son prix depuis le mois d'août, lorsque l'administration du président américain Donald Trump a imposé des droits de douane de 50 % sur les grains brésiliens , dans une affaire qui mêle commerce et politique. Donald Trump a accusé la Cour suprême du Brésil de traiter injustement son allié, l'ancien président Jair Bolsonaro. Les droits de douane sur le café et d'autres produits brésiliens ont été largement considérés comme une punition pour le gouvernement du président brésilien de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, le successeur de Bolsonaro. Bolsonaro a par la suite été reconnu coupable d'avoir organisé un coup d'État. Jusqu'à présent, , les droits de douane élevés ont causé des ravages dans l'industrie américaine du café, qui pèse 340 milliards de dollars, laissant les importateurs avec des cargaisons de café brésilien bloquées, les torréfacteurs payant des frais pour annuler les livraisons et les consommateurs dépensant jusqu'à 40 % de plus pour leur boisson du matin.

Les stocks devraient être réduits au minimum d'ici décembre, ce qui accroît la pression sur les torréfacteurs et les chaînes de cafés pour qu'ils trouvent des produits de remplacement à des prix qui leur permettent encore de réaliser des bénéfices.

Certains torréfacteurs ont dû payer les droits de douane de 50 % sur des cargaisons de café brésilien qui étaient déjà réservées lorsque la nouvelle taxe à l'importation a été annoncée. D'autres expédient le café destiné aux États-Unis vers d'autres pays pour éviter les droits de douane.

"Le problème avec ces droits de douane, c'est qu'il ne s'agit pas de réciprocité ou de commerce, mais d'une mesure punitive, politique et personnelle. C'est entre Donald Trump et Lula", a déclaré Steven Walter Thomas, propriétaire de l'importateur américain Lucatelli Coffee. "Le Brésil ne paie pas, c'est moi qui paie, moi et mes clients."

RÉORIENTER LES APPROVISIONNEMENTS VERS LE CANADA POUR ÉVITER LES DROITS DE DOUANE AMÉRICAINS

Lucatelli Coffee a chargé pour 720 000 dollars de café brésilien alors que les nouveaux droits de douane étaient déjà en vigueur.

Lorsque le café est arrivé, l'entreprise l'a stocké à Jacksonville, en Floride, dans un entrepôt sous douane, où les marchandises peuvent être conservées temporairement sans encourir de taxes à l'importation. Mais si Lucatelli décide de le vendre aux États-Unis, la taxe d'importation de 50 % sera due. Steven Walter Thomas, qui compte parmi ses clients des chaînes de restaurants de taille moyenne , dont Brooklyn Water Bagel Company, en Floride, a déclaré qu'il envoyait une partie de ce café brésilien au Canada, en payant de lourds frais de transport supplémentaires , mais en évitant les droits de douane de 50 % imposés par les États-Unis.

"C'est un cercle vicieux: attendre et espérer un accord commercial ou prendre un bain de sang sur le plan logistique pour réacheminer le café en dehors des États-Unis", a-t-il déclaré.

DES SOLUTIONS DE RECHANGE ONÉREUSES

Plusieurs torréfacteurs américains se sont mis d'accord pour annuler leurs commandes de café brésilien, a déclaré un négociant brésilien travaillant pour un marchand de café allemand, qui a demandé à ne pas être nommé en raison d'une clause de confidentialité dans son contrat commercial. Les frais qu'ils ont dû payer pour annuler ces contrats, a-t-il dit, étaient de l'ordre de 20 à 25 dollars par sac de café de 60 kg (132 lb) , qui vaut actuellement environ 515 dollars, sans compter les droits de douane ( ).

Les torréfacteurs ont ainsi évité la lourde taxe à l'importation de 50 % sur une cargaison qui coûte environ 250 000 dollars par conteneur, mais ils se sont retrouvés sans café. "Nous avons des stocks, mais ils partent vite", a déclaré Michael Kapos, responsable des ventes et du marketing chez Downeast Coffee Roasters, dans le Rhode Island, qui fournit des chaînes de cafés et des épiceries de petite et moyenne taillesur la côte est des États-Unis.

Downeast Coffee Roasters fait partie de ceux qui ont réussi à annuler certaines commandes, mais pas toutes.

Les termes du contrat stipulent que l'acheteur est responsable de tous les coûts supplémentaires, tels que les droits de douane, qui ont été imposés après la conclusion du contrat. Les deux parties doivent se mettre d'accord avant qu'un contrat puisse être annulé, ce qui peut s'avérer difficile si la cargaison a déjà été chargée. La société goûte d'autres cafés qui pourraient remplacer les grains brésiliens dans ses mélanges, a déclaré Michael Kapos, mais cela coûterait plus cher. Les prix des cafés de substitution au café brésilien, notamment les cafés colombiens, mexicains ou d'Amérique centrale, ont augmenté de 10 % depuis que les États-Unis ont annoncé les droits de douane le 9 juillet, en raison de l'augmentation de la demande, alors que les prix des cafés brésiliens ont baissé d'environ 5 %.

Les torréfacteurs américains évitent les grains brésiliens autant qu'ils le peuvent, , a déclaré un négociant en café européen travaillant pour une grande maison de commerce international, qui a également demandé à ne pas être nommé.

"Nous voyons, bien sûr, moins de café quitter le Brésil et aller aux États-Unis, c'est très clair, et les torréfacteurs utilisent tous les sacs qu'ils ont", a déclaré le négociant.

LE CAFÉ STIMULE L'INFLATION AUX ÉTATS-UNIS

Les prix du café au détail aux États-Unis augmentent régulièrement depuis l'année dernière, lorsque les prix mondiaux du café ont augmenté de 70 %, et devraient continuer à augmenter en raison de l'étroitesse de l'offre. Les prix du café moulu et torréfié dans les épiceries américaines ont augmenté de 41 % en septembre par rapport à l'année précédente, pour atteindre une moyenne de 9,14 dollars la livre, selon les données du Bureau of Labor Statistics, ce qui a contribué à alimenter l'inflation alimentaire locale.

Cette hausse des prix s'explique en partie par l'augmentation des prix de référence du café en raison d'une pénurie de l'offre due à une baisse de la production à la suite de problèmes météorologiques, et en partie par les droits de douane.

Les contrats à terme sur le café arabica sur la bourse ICE KCc1 ont récemment atteint un niveau record.

Les consommateurs l'ont remarqué. "Je ne m'intéresse plus trop aux marques. Je recherche les bonnes affaires", a déclaré Sherryl Legyin, 52 ans, caissière à North Bergen, dans le New Jersey, alors qu'elle parcourait le rayon café d'un supermarché par une récente journée d'octobre.

"J'aime bien celui-là", a déclaré l'agent de voyage Yasmin Vazquez, 40 ans, en montrant un petit paquet de café instantané Nescafe. "Avant, il coûtait 6 ou 7 dollars, mais aujourd'hui il se vend 11 dollars, et il semble qu'il soit devenu plus petit", a-t-elle ajouté.

Les commerçants pensent que le niveau des stocks aux États-Unis deviendra critique vers le mois de décembre.

"Je pense qu'il y a actuellement environ 4 millions de sacs en stock. D'ici décembre, ils ne seront plus que 2,5 à 3 millions, ce qui est proche des niveaux minimaux", a déclaré le négociant européen.

Les États-Unis utilisent environ 25 millions de sacs de 60 kilos par an, dont 8 millions sont généralement fournis par le Brésil. Le président brésilien Lula a déclaré cette semaine qu'il était optimiste quant aux perspectives d'un accord commercial avec les États-Unis, ajoutant que cela pourrait se produire "plus vite qu'on ne le pense".

Donald Trump, quant à lui, a déclaré: "Je ne sais pas si quelque chose va se passer, mais nous verrons".

En attendant, le prix d'une tasse de café aux États-Unis devrait rester élevé.