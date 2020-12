Les titres "value" se redresseront durablement avec un retour de l'inflation, selon NN Investment Partners

(Crédits photo : Adobe Stock - )

(AOF) - Selon NN Investment Partners (NN IP), les annonces positives concernant les vaccins et les espoirs renouvelés d'une relance budgétaire massive pourraient entraîner une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt et ainsi amorcer une reprise durable des secteurs « value ». Comme les dividendes des actions « value » sont conditionnés par la hausse des bénéfices, ces actions seront plus attractives dans un environnement inflationniste par rapport aux autres flux de liquidités disponibles sur le marché, précise NN IP.

Plusieurs facteurs sont désormais favorables aux actions " value ", explique NN IP, notamment la baisse de l'incertitude après les élections américaines, qui pourrait encourager la relance budgétaire et atténuer les tensions commerciales, mais aussi les potentielles nouvelles mesures fiscales en Europe, les dernières actualités positives sur le front des vaccins et la décision du président de la Fed, Jerome Powell, de " regarder ailleurs si l'inflation commence à augmenter ".

" Une résurgence des titres "value" n'est en aucun cas une chose acquise. Les tensions politiques ou les complications liées à la distribution des vaccins pourraient encore contrecarrer une rotation sectorielle ", a commenté Robert Davis, gérant sénior du portefeuille actions européennes de NN IP.

" Certes nous avons observé des signaux ces dernières semaines suggérant la possibilité d'une telle rotation, mais c'est encore anecdotique comparé au contexte des 12 dernières années. Nous avons besoin de voir une évolution prononcée de certains indicateurs du marché, comme le rendement des obligations américaines à 10 ans qui a franchi la barre des 1 %, ainsi qu'une hausse des attentes en matière d'inflation ", a ajouté l'expert.

Avant de conclure : " il reste beaucoup de chemin à parcourir, mais les investisseurs qui recherchent une exposition à la stratégie "value" devraient s'intéresser à l'Europe, une région où les opportunités "value" sont particulièrement intéressantes du fait de l'orientation du continent vers le commerce mondial via les secteurs exportateurs ".