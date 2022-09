Les titres obligataires de duration longue peuvent constituer une opportunité, selon SPRD

(AOF) - Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), M. Powell, a maintenu une position belliciste à Jackson Hole le week-end dernier. Ce point de vue était conforme au récent discours de la Fed et aux minutes publiées plus tôt en août, rappelle SPDR. Si l'inflation a commencé à s'apaiser aux États-Unis (ce qui n'est pas le cas dans la zone euro et au Royaume-Uni), le niveau en reste globalement élevé.

Toute inflexion économique qui serait le fruit des 175 points de base de hausses déjà opérées par les banques centrales reste encore trop faible à date et ne correspond pas au ralentissement de la demande recherché par le FOMC, estime la société de gestion spécialisée dans les ETF.

Compte tenu de la phase du cycle politique dans laquelle nous nous situons, SPDR pense que les expositions aux titres obligataires de duration longue peuvent offrir une opportunité aux investisseurs.