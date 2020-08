Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les tests chez Navalny n'ont révélé aucune trace de poison-médecin Reuters • 21/08/2020 à 09:55









OMSK, 21 août (Reuters) - Les tests effectués sur Alexeï Navalny, plongé dans le coma et hospitalisé à Omsk, en Sibérie, n'ont révélé aucune trace de poison, a annoncé vendredi le médecin-chef adjoint de l'hôpital sibérien où est traité l'opposant russe. Anatoly Kalinichenko a précisé à l'occasion d'un point de presse que l'hôpital disposait déjà d'un diagnostic complet sur l'état de santé d'Alexeï Navalny mais qu'il ne pouvait pas encore le révéler. Fervent critique du Kremlin, l'avocat de 44 ans a selon ses proches été la cible d'un empoisonnement jeudi, alors qu'il regagnait Moscou depuis la Sibérie. (Anton Zverev, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

