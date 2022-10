Les tensions sur le marché obligataire britannique empêchent le rebond

" Dans l'ensemble, les derniers développements soulignent clairement que les participants au marché craignent que la suppression des achats d'urgence de gilts ne provoque un regain d'instabilité sur le marché obligataire britannique et ne menace la stabilité financière au Royaume-Uni", explique MUFG.

Hier soir, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey a indiqué que l'institution prévoyait de mettre fin à ses achats d'urgence de gilts comme prévu à la fin de cette semaine, provoquant des remous sur les marchés financiers. Le Financial Times a ensuite rapporté que l'institution financière avait indiqué en privé aux banquiers qu'elle pourrait prolonger les achats d'urgence de gilts au-delà de cette semaine si les conditions de marché l'exigeaient.

Le rendement du 10 ans allemand a dépassé en séance 2,40% avant de retomber à 2,36%, en progression de 6 points de base. Cette hausse des taux en Allemagne et dans les autres pays européens est la conséquence des tensions sur l'obligataire britannique.

(AOF) - Les marchés européens ont enregistré leur sixième séance de recul, toujours lestés par la hausse des taux longs, en particulier britanniques. En dépit d’une tentative de rebond en milieu de séance, l’indice CAC a clôturé en repli de 0,25% à 5 818,47 points, tandis que l’EuroStoxx50 a perdu 0,10% à 3 337,08 points. La situation était plus contrastée aux Etats-Unis, avec un Dow Jones en progression de 0,45% et un Nasdaq Composite en hausse de 0,11% vers 17h30.

