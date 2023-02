Les tensions sur le marché des taux pèsent sur les Bourses

Sur le plan des valeurs, seuls trois membres du CAC 40 ont échappé à la baisse : Renault après l'annonce de son alliance revisitée avec Nissan, Carrefour et Thales. Toutes les autres valeurs de l'indice affichaient une baisse, mais échanges se sont cependant faits dans de maigres volumes. Les tensions sur le marché des taux a en particulier pesé sur les valeurs de croissance, dont Kering et STMicroelectronics.

En décembre 2022, le volume corrigé des variations saisonnières du commerce de détail a diminué de 2,7% dans la zone euro et de 2,6% dans l'Union européenne, par rapport à novembre 2022, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus s'élevait à -2,5%.

Le rendement du 10 américain gagne ainsi encore près de 10 points de base à 3,62% et son équivalent allemand, aussi près de 10 points de base à 2,288%.

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en baisse sur fond de hausse des taux longs. A la clôture, le CAC 40 perdait 1,34% à 7 137,10 points tandis que l'EuroStoxx50 reculait de 1,23% à 4205,65 points. Le repli de Wall Street était plus limité avec un Dow Jones en retrait de 0,22% vers 17h30. Les créations d'emplois plus élevées que prévu dévoilées vendredi aux Etats-Unis renforcent la perspective de taux d'intérêt élevés pour une durée prolongée. En conséquence, les taux longs ont continué de progresser aujourd'hui.

