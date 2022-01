Les tensions en Ukraine font grimper les ETF de palladium

Les contrats à terme sur le palladium ont fortement augmenté cette semaine, les prix atteignant leur plus haut niveau depuis septembre.

Alors que les sabres s’entrechoquent le long des frontières entre la Russie et l’Ukraine, les contrats à terme sur le palladium ont fortement augmenté cette semaine, les prix atteignant leur plus haut niveau depuis septembre – 2 350 USD / 2 918 CAD par once. La Russie est le plus grand producteur de palladium et les analystes craignent qu’une guerre chaude n’exacerbe les réserves déjà limitées.

Les ETF qui suivent le prix du métal précieux ont augmenté en moyenne de 9 % cette semaine, notamment l’Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) et le WisdomTree Physical Palladium ETC (PHPD), qui ont gagné respectivement 13,3 % et 8,5 %. Malgré la baisse de vendredi, les ETF Palladium sont restés dans le vert sur une base annuelle, avec des rendements moyens de plus de 12 %. En revanche, les flux de ces derniers jours n’ont pas suivi le mouvement, les ETF Palladium ayant enregistré des sorties collectives de 23 millions de dollars.

Trouvez et comparez plus de 8000 ETF avec notre sélecteur d’ETF .