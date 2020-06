Les tensions commerciales et le Covid-19 font chuter les Bourses européennes

(AOF) - Au lendemain d'une belle progression, les marchés actions européens sont repartis nettement dans le rouge, sur fond d'inquiétudes concernant l'évolution de la pandémie de Covid-19 et de tensions commerciales renouvelées entre les Etats-Unis et l'Europe. Ainsi, le CAC 40 a perdu 2,92% à 4 871,36 points et l'EuroStoxx 50 a abandonné 3,11% à 3 196,12 points. A Wall Street, la tendance est également déprimée en fin d'après-midi : le Dow Jones et le Nasdaq Composite chutent respectivement de 3,04% et 2,60%.

Les investisseurs ont manifesté leur inquiétude au vu de la résurgence de la pandémie de Coronavirus dans certains Etats américains, mais également en Allemagne et au Japon.

En parallèle, les Etats-Unis ont ravivé les frictions commerciales avec le Vieux Continent. En effet, ils envisagent d'ajouter de nouveaux produits sur la liste des importations taxées en provenance de plusieurs pays européens. Au total, 3,1 milliards de dollars d'importations sont concernés.

Enfin, le FMI a parachevé le sombre tableau du jour en revoyant à la baisse ses perspectives économiques. L'économie mondiale devrait ainsi enregistrer une contraction de 4,9 % en 2020, contre un recul de 3% initialement envisagé. De son côté, le PIB de la zone euro est anticipé en repli de 10,2% cette année, à comparer avec une projection précédente de -7,5%.

Ces éléments ont éclipsé le redressement plus fort que prévu de l'Ifo du climat des affaires en Allemagne. Au mois de juin, il est ressorti à 86,2 contre un consensus de 85 et après 79,7 en mai.

Au chapitres des valeurs, Airbus (-5,68%) et Safran (-5,63%) ont souffert en raison des tensions commerciales. Le secteur automobile était également à la peine, à l'image de Renault (-6,48%) et PSA (-5,75%). De son côté, l'Oréal (-0,57%) a limité son repli grâce à un relèvement de recommandation de JPMorgan.

En revanche, Europcar (+1,18%) a terminé dans le vert grâce à une rumeur selon laquelle Volkswagen serait intéressé par un éventuel rachat du loueur de véhicules.