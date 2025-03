Les tendances à retenir de la Fashion Week de Paris

Toujours plus de fourrure et encore plus de cuir... Voici un point sur les tendances de cette semaine de la mode féminine automne-hiver 2025-2026 de Paris, qui s'achève mardi.

- Toujours plus de fourrure

Défilé de prêt-à-porter féminine automne-hiver 2025-2026 de Chloé à Paris, le 6 mars 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

De retour sur les podiums comme dans la rue depuis déjà plusieurs mois, la fourrure, essentiellement fausse, est absolument partout, par touches ou en version XXL.

Chez Chloé, elle se porte en étole, sur les manches d'un blouson, sur le revers d'un long manteau ou bien en grigris, façon queue de renard, sur un sac.

Chez Rabanne, la fourrure orne de grands manteaux de cuir, des trenchs en PVC transparent ou encore les jupes.

La maison Alaïa a de son côté fait sensation avec un immense manteau en fausse fourrure blanche à poils longs.

- Du cuir et encore du cuir

Défilé de prêt-à-porter féminine automne-hiver 2025-2026 de Dior à Paris, le 4 mars 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Avec la fourrure, le cuir est l'une des matières stars des collections automne-hiver 2025-2026, à tel point qu'il est difficile de citer une marque qui n'en utilise pas cette saison, que ce soit pour les manteaux, les pantalons, des jupes, des robes ou des tops.

Grande défenseuse de la cause animale, Stella McCartney multiplie les créations en cuir végétal, comme une grande blouse imitation peau de serpent ou une jupe combinant le cuir végétal à l'avant avec de la laine à l'arrière.

Végétarien revendiqué, Victor Weinsanto a également utilisé du faux cuir pour son nouveau vestiaire.

- Du jaune pour égayer l'hiver

Poussin, pastel ou beurre, le jaune se distingue au milieu des couleurs hivernales habituelles, comme pour convoquer le soleil dont la capitale française a cruellement manqué ces derniers mois. "Le jaune, c'est vraiment la star de cette Fashion Week", souligne le journaliste mode Matthieu Bobard Delière.

Chez Givenchy, Sarah Burton le décline sur un body, un manteau, des crop tops, une robe résille ou encore une impressionnante robe bustier en tulle.

Il habille d'élégantes robes de soirée chez Tom Ford et Stella McCartney, et magnifie une jupe plissée chez Alaïa.

Alphonse Maîtrepierre le préfère lui sur un top ou une robe à franges et sur un ensemble haut et mini-jupe.

- Sens dessus dessous

Défilé de prêt-à-porter automne-hiver 2025-2026 d'AlainPaul à Paris, le 4 mars 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Des manteaux portés à l'envers, des pantalons qui se transforment en robe, des pulls à moitié enfilés... Cette saison, "il y a un vrai truc de déstructuration du vêtement", avance Matthieu Bobard Delière, journaliste au magazine Elle.

Une tendance à laquelle a succombé la jeune garde, mais aussi les grandes maisons. Chez AlainPaul, les pulls se portent avec seulement une seule manche et les robes sont mises à l'envers pour en faire une jupe, avec les manches qui pendent vers le bas, tandis que la griffe Zomer a présenté une collection recto-verso où les robes, vestes, chemises ou manteaux sont à l'envers, et où les vestes s'affichent aussi bien en robe qu'en jupe.

Quelques robes blazer portées à l'envers figuraient également au vestiaire de Givenchy.

La reine de ce grand détournement reste sans conteste Ellen Hodakova Larsson. La Suédoise, reine de l'upcycling, a réinterprété le pantalon, recyclé en manteaux, vestes, robes et jupes.

- Le retour du legging

Défilé de prêt-à-porter féminine automne-hiver 2025-2026 de Stella McCartney, à Paris, le 5 mars 2025 ( AFP / ALAIN JOCARD )

La mode n'étant qu'un éternel recommencement, le legging est bel et bien de retour. Chez AlainPaul, il est gris et côtelés. Chez Balmain, il se porte notamment avec d'imposants pulls, robes en laine et manteaux et avec de larges cuissardes.

- Avoir les épaules

Il faudra avoir les épaules larges pour s'approprier la mode automne-hiver 2025-2026. "Les tailles sont davantage cintrées, mais par contre les épaules explosent", analyse Matthieu Bobard Delière.

Que ce soit chez Balmain, Victoria Beckham, Stella McCartney ou encore Givenchy, les épaulettes s'imposent définitivement.