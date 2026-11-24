Le syndicat International Brotherhood of Teamsters, qui compte 1,3 million de membres, a exhorté lundi le Congrès à adopter rapidement une interdiction plus stricte des véhicules chinois par le gouvernement américain avant la suspension des travaux prévue dans les semaines à venir.

Les sénateurs et les assistants du Congrès sont toujours en pourparlers avec les députés de la Chambre des représentants et leurs collaborateurs afin de parvenir à un accord visant à faire adopter une loi permanente interdisant les véhicules chinois.

" La menace que représente la Chine pour notre sécurité, notre vie privée et notre compétitivité est colossale. Il ne faut pas permettre aux constructeurs automobiles chinois d’accéder aux marchés nationaux, où ils pourraient anéantir les entreprises américaines en place", a déclaré le président des Teamsters, Sean O’Brien, dans une lettre consultée par Reuters.

Une réglementation imposée par l’ancienne administration Biden début 2025 a effectivement interdit à tous les constructeurs automobiles chinois de vendre ou de fabriquer des véhicules particuliers aux États-Unis, au motif qu’ils pourraient transmettre des données sensibles sur les conducteurs à la Chine. Washington maintient également des droits de douane supérieurs à 100 % sur les véhicules électriques chinois.

Un projet de loi approuvé en juillet par la commission du commerce du Sénat interdirait aux entreprises détenues à plus de 15 % par des entités chinoises de vendre des véhicules aux États-Unis.

"Nous avons pratiquement finalisé le projet de loi", a déclaré lundi le sénateur républicain Bernie Moreno lors d’une interview accordée à CBT News, ajoutant qu’il espérait que la Chambre des représentants américaine se prononcerait dès la semaine prochaine sur ce texte et que le Sénat emboîterait rapidement le pas. "Nous n’allons pas les laisser écraser notre industrie automobile."

La semaine dernière, deux législateurs ont déclaré que la participation d’environ 20 % détenue par des investisseurs chinois dans Mercedes-Benz MBGn.DE présentait des risques importants et ont demandé à l’entreprise de répondre à leurs questions avant le 1er décembre.

Le constructeur automobile chinois public BAIC Group 1958.HK détient près de 10 % de Mercedes-Benz, tout comme Li Shufu, président du constructeur automobile chinois Geely 0175.HK .

M. Moreno a déclaré que le texte de compromis garantirait que Mercedes-Benz ne soit pas interdite aux États-Unis. Il n'interdira pas non plus Volvo VOLCARb.ST , détenue majoritairement par le groupe chinois Geely Holding.

M. Moreno a précisé que la loi interdirait aux résidents mexicains ou canadiens de conduire aux États-Unis des voitures fabriquées en Chine.

Le président Donald Trump avait déclaré à Fox News en septembre qu’il accepterait que des constructeurs automobiles chinois fabriquent des voitures aux États-Unis, ce qui avait suscité l’inquiétude parmi les constructeurs automobiles.