Les taxis et les VTC comptent bien profiter au maximum de la grève des transports du 5 décembre

(AOF) - Il ne faudra semble-t-il, pas compter sur les taxis et les VTC pour faciliter la vie des Français englués dès jeudi dans une grève des transports qui s'annonce pourtant particulièrement dure. Selon un sondage EureCab, une plateforme de réservation des VTC et des taxis, 59 % des chauffeurs pensent que les majorations ne devraient pas être limitées pendant la grève contre seulement 15% de chauffeurs qui considèrent que les prix devraient être plafonnés pour rendre les courses plus accessibles.

Plusieurs raisons expliquent ce constat. D'un côté, les chauffeurs pensent devoir faire face à des trajets plus longs en raison de la circulation difficile sur les routes ce qui les empêcherait de faire autant de trajets que d'habitude.

De l'autre côté, les VTC et les taxis auront une sorte de monopole sur les transports pendant les jours de grève, et pourront donc augmenter leurs tarifs sans risque de perdre leurs clients.