Les taux se détendent, les marchés actions aussi

A la Bourse de Paris, les valeurs aéronautiques ont profité de ce regain d'appétit pour le risque. Airbus a gagné 3,48% et Safran 2,63%. A l'opposé du palmarès, le titre TotalEnergies a cédé 1,35%, pénalisé par des prises de bénéfices après six séances consécutives de hausse dans le sillage du pétrole.

Les Bourses occidentales sont reparties à la hausse dans le sillage de la détente du marché obligataire. En fin d'après-midi, le rendement du Bon du Trésor américain à 10 ans reculait de 2,68 points de base à 1,514%. Hier, il avait atteint un plus haut depuis mi-juin en grimpant jusqu'à 1,567%.

(AOF) - Les marchés actions européens ont rebondi après avoir enregistré hier leur plus mauvaise séance depuis juillet dernier. Le CAC 40 a gagné 0,83% à 6 560,8 points, ne rattrapant que partiellement sa chute de 2,17% de la veille. A l'échelle européenne, l'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,63% à 4 084,32 points. Aux Etats-Unis aussi, l'embellie est de mise. Vers 17h30, le Dow Jones s'adjuge 0,5% et le Nasdaq, 0,3%.

