"Les taux ne baisseront pas de sitôt" contrairement au consensus (Robeco)

Faute d'un durcissement de la politique monétaire, " une spirale de hausse des prix conduira à une hausse des salaires, ce qui entraînera une hausse encore plus importante des prix " : si la politique monétaire reste souple, ce n'est " qu'en raison de la facilité d'accès au crédit et des taux réels négatifs ".

" Les banques centrales relèvent rapidement leurs taux, mais elles sont confrontées à l'obstacle supplémentaire que représentent les dépenses publiques, comme la loi américaine de réduction de l'inflation et les subventions pour le secteur de l'énergie, qui leur ont rendu la tâche bien plus difficile ".

(AOF) - « Même si nous sommes proches du pic des taux, les taux ne baisseront pas de sitôt, à moins d’un accident financier », affirme Colin Graham, « Head of Multi-Asset Strategies » du gérant Robeco dans ses « Perspectives mensuelles ». Contrairement au consensus du marché, qui « s’attend à ce que la Fed réduise bientôt ses taux et que la BCE le fasse vers la fin de l’année », le gérant estime que « les banques centrales ne peuvent pas baisser leurs taux tant que la spirale inflationniste n’est pas enrayée », alors que celle-ci sera prolongée par « l’augmentation des dépenses publiques ».

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.