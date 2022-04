Les taux longs toujours plus élevés : les Bourses s'affaiblissent

(AOF) - Les marchés actions européens ont prolongé leur repli sur fond de tension sur le marché obligataire. L’indice CAC 40 a clôturé en repli de 2,21% à 6 498,83 points tandis que l’EuroStoxx50 a cédé 2,41% à 3 823,36 points. La tendance était également dégradée aux Etats-Unis où le Dow Jones recule de 0,85% et le Nasdaq Composite de 2,52% en fin de journée.

Alors que la guerre en Ukraine avait déjà mis les marchés sous tension, l'un des gouverneurs de la Fed, Lael Brainard, a mis le feu aux poudres hier. Elle a défavorablement surpris en adoptant un ton très "faucon". Lael Brainard a laissé entendre que les hausses de taux pourraient dépasser 25 points de base et évoqué une réduction du bilan de l'établissement à un rythme rapide dès la réunion de mai.

Son intervention a renforcé les craintes d'une éventuelle récession aux Etats-Unis et donc également en Europe. A ce sujet, la Fed d'Atlanta a récemment réduit de 0,6 point sa prévision de croissance pour le premier trimestre aux Etats-Unis, à 0,9% en rythme annuel.

Dans un éditorial publié aujourd'hui par Bloomberg, un ancien président de la Fed de New-York, William C. Dudley, a averti : " Pour que la Fed soit efficace dans sa politique contre l'inflation, "elle devra infliger plus de pertes aux investisseurs en actions et en obligations qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent... Les investisseurs devraient prêter plus d'attention à ce que Powell a dit : les conditions financières doivent se resserrer ".

Dans ce contexte, la publication ce soir du compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed est encore plus attendue que d'habitude.

Sur le marché des taux, le rendement du 10 américain a dépassé 2,63% et son équivalent français a atteint un plus haut depuis 2015 à plus de 1,2%.

D'autres mauvaises nouvelles sont venues de Chine où l'activité dans le secteur des services s'est contractée en mars à son rythme le plus élevé depuis 2 ans. Elle a été pénalisée par la nouvelle vague de Covid qui touche le pays.

Du côté de la cote, la baisse a été quasi-générale. Elle a cependant touché en particulier les valeurs cycliques et les technologiques.