Les taux longs continuent de se replier

Ce matin, le rendement du 10 ans américain recule de plus de 6 points de base à 4,18% et celui de son équivalent allemand, également de 6 points de base à 2,27%

" Elle a indiqué que la Fed pourrait de nouveau voter une hausse de 75 points de base à la réunion du 2 novembre, comme s'y attendent les marchés, tout en ajoutant qu'elle recommandait aux gens de ne pas escompter que ce sera 75 points de base pour toujours. Elle a ajouté que la Fed faisait tout ce qui était possible pour ne pas trop resserrer les taux ", rapporte Richelieu Gestion.

