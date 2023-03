" Les taux font marche arrière ", selon Muzinich & Co

(AOF) - Selon Muzinich & Co, " la baisse des taux à laquelle nous avons assisté en janvier - inspirée par la perspective d'une baisse de l'inflation et d'un pivot de la Fed en 2023 - est derrière nous en février. Les taux d'intérêt sont globalement plus élevés depuis le début de l'année, après avoir retracé la baisse de janvier, et la dynamique actuelle semble indiquer qu'ils vont continuer à augmenter ".

Muzinich & Co indique avoir assisté à une hausse rapide et parallèle des taux américains et européens depuis les réunions de la Fed et de la BCE au début du mois de février.

Le gestionnaire d'actifs met en avant des signes d'inflation persistante, des données économiques meilleures que prévu et un recul des porte-paroles des banques centrales qui ont adapté un ton plus hawkish.

Dans ce contexte de remontée des taux, les spreads de crédit se sont écartés en février. Le retracement a sans doute été facilité par l'ampleur de la reprise depuis octobre de l'année dernière, et les actifs à risque plus larges se sont également affaiblis. Les actions sont en baisse, en particulier aux États-Unis, et le pétrole est revenu à des niveaux proches de ses plus bas depuis le début de l'année.

Et Muzinich & Co de conclure : " Nous pensons que l'absence d'un consensus fort sur les taux d'intérêt, ainsi que des risques de récession à venir, feront osciller le marché dans les deux sens tout au long de 2023, entraînant des périodes intermittentes de fragilité. Avec des rendements proches de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, nous pensons que cela pourrait offrir des opportunités aux investisseurs qui voient de la valeur dans le crédit, mais qui n'étaient peut-être pas positionnés pour le rallye de début d'année."