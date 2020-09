Les taux faibles favorisent à long terme l'émergence de nouvelles technologies, observe Nordea AM

(AOF) - La Réserve fédérale a indiqué mercredi dernier qu'elle maintiendra des taux stables jusqu'en 2023 en actualisant son "dot plot", rappelle Sébastien Galy, stratégiste macro senior chez Nordea AM. Elle a précisé que ses prévisions étaient de 2% d'inflation pour un taux d'emploi maximum à long terme. La banque centrale a assuré de maintenir le statu quo pour ses taux directeurs jusqu'à ce que l'inflation dépasse « modérément » 2% et « pendant un certain temps ». Par conséquent, le débat sur les indications prospectives (ou « forward guidance ») se situe, pour l'instant, au-delà de 2023.

Pour Sébastien Galy, il est très probable que les taux d'intérêt resteront très bas jusqu'en 2023. C'est une bonne nouvelle pour les emprunteurs, moins bonne pour les épargnants.

Néanmoins souligne le professionnel, une longue période de faibles taux d'intérêt favorise l'émergence de nouvelles technologies et de nouveaux modèles économiques et est généralement favorable aux actions. Avec le temps nous devrions assister à une accélération de la demande de technologies de rupture, estime Sébastien Galy.