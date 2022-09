Les taux des Fed Funds devraient culminer juste au-dessus de 4 %, prédit abrdn

Une économie (et/ou une inflation) plus résistante signifierait que la Fed devrait aller encore plus loin. C'est pourquoi abrdn continue à considérer que les risques sont orientés à la hausse dans ses prévisions de taux, un pic du taux des Fed Funds autour de 5 % n'étant pas impossible si l'inflation continue à surprendre à la hausse.

Toutefois ajoute James McCann, il existe une grande incertitude quant à la façon dont l'économie réagit à des taux de ce niveau et à la rapidité avec laquelle l'inflation refroidit.

abrdn pense qu'à ces niveaux, la politique sera suffisamment restrictive pour déclencher la récession nécessaire à une maîtrise de l'inflation, et la société de gestion s'attend à voir des signes croissants de tension dans les secteurs sensibles aux taux d'intérêt pour corroborer cela au cours des prochains mois.

(AOF) - La Fed se prépare à un nouveau relèvement massif des taux, poursuivant ainsi l'ajustement le plus marqué de la politique monétaire depuis l'ère Volker, souligne James McCann, deputy chief economist chez abrdn, en amont de la réunion de la Fed du jour. De nouvelles hausses au quatrième trimestre et en 2023 permettront au taux des Fed Funds de culminer juste au-dessus de 4 % dans son scénario de base, soit un peu moins que ce que prévoit le marché.

