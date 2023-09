Les taux de crédit immobilier vont encore augmenter en septembre (Artémis courtage)

(AOF) - Selon Artémis courtage, les taux de crédit immobilier vont encore augmenter en septembre. "Certaines banques annoncent déjà des hausses de barèmes substantielles comprises entre 0,15 et 0,35 point. Et cette tendance devrait se poursuivre au cours du dernier trimestre : si les taux s’élèvent, en moyenne, à 4,15 % sur 25 ans, tous les signaux laissent penser qu’ils devraient atteindre 5 % d’ici à la fin de l’année 2023", précise Xavier Lacombe, co-fondateur d’Artémis courtage.

En parallèle, les taux d'usure, révisés mensuellement par la Banque de France, continuent leur ascension. A partir du 1er septembre, ils s'élèvent à 5,28 % pour les prêts compris entre 10 et 20 ans et à 5,56 % pour ceux d'une durée de 20 ans et plus.

Les banques, poursuit Artémis Courtage, ont ainsi plus de marges de manœuvre pour financer les projets des acquéreurs