Les taux d’emploi en zone OCDE maintenus à des niveaux records au troisième trimestre 2022

(AOF) - Le taux d'emploi et d’activité dans la zone OCDE sont restés stables au troisième trimestre 2022 à 69.5% et 73.2% respectivement, leurs plus hauts niveaux depuis le début des séries en 2005 et 2008. Ces deux indicateurs ont atteint leur niveau record dans environ 40% des pays de l'OCDE. Le nombre de personnes en emploi, en tant que salariés ou travailleurs indépendants, a également atteint un point haut historique, à 607.9 millions.

Le taux d'emploi dans la zone OCDE a légèrement augmenté pour les femmes, au troisième trimestre 2022, pour atteindre 62.4% mais il a diminué pour les hommes, pour la première fois en deux ans, pour atteindre 76.6%. Le taux d'activité dans la zone OCDE a atteint son plus haut niveau historique pour les femmes et il est resté stable pour les hommes à 80.6%, le même niveau qu'avant la pandémie.

Le taux de chômage de l'OCDE s'est maintenu à 4.9% en novembre 2022, le cinquième mois consécutif à ce point bas historique depuis le début de la série en 2001. Ce taux moyen masque cependant de grandes différences entre pays, le taux de chômage n'ayant atteint son niveau le plus bas qu'en Australie et en France.

Dans l'Union européenne et la zone euro, le taux de chômage s'est maintenu en novembre 2022 à des taux historiquement bas de 6.0% et 6.5% respectivement.