Les taux américains grimpent et les actions reculent, les chiffres de l'inflation renforçant les perspectives d'une hausse plus importante des taux de la Fed

Les rendements des bons du Trésor américain ont bondi et les actions de Wall Street ont chuté mardi après la publication d'un chiffre de l'inflation américaine plus élevé que prévu, qui a renforcé les probabilités d'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale de un demi-point de pourcentage le mois prochain.

Le rendement du bon du Trésor à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux de la Fed, a clôturé en hausse de 18,44 points de base à 4,731 %. Il s'agit de sa plus forte hausse journalière depuis la « crise des droits de douane » d'avril 2025, lorsque le président américain Donald Trump avait annoncé l'instauration de droits de douane sur les importations en provenance du monde entier. Le rendement des obligations de référence américaines à 10 ans US10YT=RR a progressé de 12,55 points de base, à 4,988 %.

L’indice des prix à la consommation (IPC) américain a progressé de 0,4 % en octobre, après une hausse de 0,6 % en septembre, selon les données officielles . Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de l’IPC de 0,3 % sur le mois.

Par ailleurs, l’IPC « de base » — qui exclut les prix volatils des denrées alimentaires et de l’énergie et est souvent qualifié d’« inflation sous-jacente » — s’est établi à 0,3 %, un chiffre supérieur au consensus de 0,2 %.

Les anticipations selon lesquelles la Fed pourrait relever ses taux d’intérêt de un demi-point lors de sa réunion de politique monétaire de décembre ont bondi après la publication de ces chiffres. Avant la publication des données, Christopher Waller, gouverneur de la Fed, avait déclaré à Londres qu’un taux d'inflation sous-jacente de 0,3 % pour octobre l’inciterait à envisager une hausse d’un demi-point lors de la réunion de la Fed des 8 et 9 décembre.

La Fed procède généralement à des hausses ou à des baisses de taux par paliers de 25 points de base.

La récente baisse des cours du pétrole a contribué à apaiser certaines des craintes inflationnistes qui préoccupaient les investisseurs depuis le déclenchement, fin février, de la guerre américano-israélienne contre l’Iran .

« Ce n’est pas seulement l’IPC global qui est trop élevé, mais le choc pétrolier s’est répercuté sur l’IPC sous-jacent », a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management à Menomonee Falls, dans le Wisconsin.

« La Fed s’inquiète probablement davantage aujourd’hui de l’idée que l’IA puisse évincer d’autres activités et faire grimper les prix. Oubliez le pétrole. La nouvelle préoccupation de la Fed, c’est le coût de l’embauche de plombiers et d’électriciens. »

CPI monthly bar chart by item

Autre facteur pesant sur Wall Street: l’action de Nvidia NVDA.O a fortement chuté pour la deuxième journée consécutive. Les investisseurs s’inquiètent de l’avenir du directeur général Jensen Huang au sein de l’entreprise de semi-conducteurs après que celle-ci a ouvert une enquête interne sur des allégations d’espionnage impliquant la femme d’affaires chinoise Alice Huang.

Le recul de Wall Street fait suite à un fort rebond lundi. Les actions s’étaient redressées après la vague de ventes de la semaine dernière , liée aux craintes d’un durcissement de la réglementation en matière d’IA à la suite du raz-de-marée démocrate aux élections de mi-mandat aux États-Unis. L’indice Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, avait clôturé en hausse de 2,7 % lundi.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 157,86 points, soit 0,30 %, à 52 231,89, le S&P 500 .SPX a perdu 29,01 points, soit 0,38 %, à 7 520,93 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 187,26 points, soit 0,74 %, à 25 065,87.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a perdu 1,30 point, soit 0,12 %, pour s'établir à 1 107,66.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,3 %.

Les résultats financiers des entreprises technologiques attendus cette semaine constitueront un nouveau test pour les marchés, les investisseurs s’inquiétant du coût du développement de l’IA et de sa rentabilité. Après la clôture, CoreWeave CRWV.O a dépassé les estimations de Wall Street concernant son chiffre d’affaires trimestriel et a revu à la hausse ses prévisions annuelles.

L’introduction en bourse très médiatisée d’Anthropic a valorisé le créateur du chatbot Claude à près de 1 400 milliards de dollars, un chiffre légèrement inférieur aux attentes initiales, mettant ainsi à l’épreuve la confiance de Wall Street dans le boom de l’IA qu’elle a contribué à déclencher. La société entame actuellement sa tournée de présentation en vue de la vente de ses actions.

L'OR EN BAISSE, LE DOLLAR EN HAUSSE

Les cours de l’or ont reculé après la publication des chiffres de l’inflation, l’or au comptant XAU= s’établissant en baisse de 2,62 % à 4 030,56 dollars l’once. Le dollar s’est raffermi.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,56 % à 102,25, tandis que l'euro EUR= reculait de 0,54 % à 1,1162 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,58 % à 158,81.

Les cours du pétrole ont terminé en baisse après que des responsables américains ont minimisé la nécessité d’une action militaire supplémentaire contre l’Iran, apaisant ainsi les craintes de nouvelles perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,08 dollar, soit 1,2 %, pour clôturer à 91,49 dollars le baril. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a perdu 81 cents, soit 0,9 %, pour clôturer à 86,04 dollars. Les deux références du brut ont clôturé à leur plus bas niveau depuis le 31 août pour la deuxième journée consécutive.