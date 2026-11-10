Les taux américains grimpent et les actions reculent alors que les chiffres de l'inflation renforcent les perspectives d'une hausse plus importante des taux de la Fed

Les rendements des bons du Trésor américain ont bondi et les actions de Wall Street ont chuté mardi après la publication d'un chiffre de l'inflation américaine plus élevé que prévu, ce qui a renforcé les probabilités d'une hausse des taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage par la Réserve fédérale le mois prochain.

Le dollar s'est apprécié face aux principales devises, tandis que l'or a fortement chuté.

L'indice des prix à la consommation (IPC) américain a progressé de 0,4 % en octobre, soit plus que prévu , après une hausse de 0,6 % en septembre, selon les données officielles . Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de l'IPC de 0,3 % sur le mois.

De plus, l’IPC « de base » — qui exclut les prix volatils des denrées alimentaires et de l’énergie et est souvent qualifié d’« inflation sous-jacente » — s’est établi à 0,3 %, un chiffre supérieur au consensus de 0,2 %.

Les probabilités que la Fed relève ses taux d’un demi-point lors de sa réunion de politique monétaire de décembre ont bondi après la publication de ces chiffres. Avant la publication des données, le gouverneur de la Fed Christopher Waller avait déclaré à Londres qu’un taux d’inflation sous-jacente de 0,3 % pour octobre l’inciterait à envisager une hausse d’un demi-point lors de la réunion de la Fed des 8 et 9 décembre.

La Fed procède généralement à des hausses ou à des baisses de taux par paliers de 25 points de base.

La récente baisse des cours du pétrole a contribué à apaiser certaines des craintes inflationnistes qui préoccupaient les investisseurs depuis le déclenchement, fin février, de la guerre américano-israélienne contre l’Iran .

« Ce n’est pas seulement l’IPC global qui est trop élevé, mais le choc pétrolier s’est répercuté sur l’IPC sous-jacent », a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management à Menomonee Falls, dans le Wisconsin.

« La Fed est probablement désormais plus préoccupée par l’idée que l’IA puisse évincer d’autres activités et faire grimper les prix. Oubliez le pétrole. La nouvelle préoccupation de la Fed, c’est le coût de l’embauche de plombiers et d’électriciens. »

CPI monthly bar chart by item

Le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Fed, a progressé de 18,44 points de base pour s’établir à 4,731 %. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a augmenté de 12,55 points de base pour atteindre 4,988 %.

Pèsant également sur Wall Street, l’action de Nvidia NVDA.O a fortement chuté pour la deuxième journée consécutive. Les investisseurs s’inquiétaient de l’avenir du directeur général Jensen Huang au sein de l’entreprise de semi-conducteurs après que celle-ci eut ouvert une enquête interne sur des allégations d’espionnage impliquant la femme d’affaires chinoise Alice Huang.

Le recul de Wall Street fait suite à un fort rebond lundi. Les actions s’étaient redressées après la vague de ventes de la semaine dernière , liée aux craintes d’un durcissement de la réglementation en matière d’IA à la suite du raz-de-marée démocrate aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a clôturé en hausse de 2,7 % lundi.

Selon les données préliminaires de clôture, l’indice S&P 500 .SPX a perdu 28,46 points, soit 0,38 %, pour terminer à 7 521,48 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a cédé 185,90 points, soit 0,74 %, à 25 067,23. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 161,95 points, soit 0,31 %, à 52 227,80.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a reculé de 1,30 point, soit 0,12 %, à 1 107,66.

L’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,3 %.

Les résultats financiers des entreprises technologiques attendus cette semaine constitueront un nouveau test pour les marchés, les investisseurs s’inquiétant du coût du développement de l’IA et de sa rentabilité. Les résultats de CoreWeave CRWV.O , véritable baromètre de l’inquiétude des investisseurs concernant l’IA, sont attendus après la clôture.

L'introduction en bourse très médiatisée d'Anthropic a valorisé le créateur du chatbot Claude à hauteur de 1 400 milliards de dollars, un chiffre légèrement inférieur à certaines prévisions antérieures , ce qui mettra à l'épreuve la confiance de Wall Street dans le boom de l'IA qu'elle a contribué à déclencher. La société entame actuellement sa tournée de présentation en vue de la vente de ses actions.

BAISSE DU PÉTROLE ET DE L'OR; HAUSSE DU DOLLAR

Les cours de l’or ont chuté après la publication des chiffres de l’inflation, l’or au comptant XAU= reculant de 2,62 % à 4 030,56 dollars l’once. Le dollar s’est raffermi.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,56 % à 102,25, tandis que l'euro EUR= reculait de 0,54 % à 1,1162 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,58 % à 158,81.

Les cours du pétrole ont clôturé en baisse après que des responsables américains ont minimisé la nécessité d’une action militaire supplémentaire contre l’Iran, apaisant ainsi les craintes de nouvelles perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,08 dollar, soit 1,2 %, pour s'établir à 91,49 dollars le baril. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a perdu 81 cents, soit 0,9 %, pour clôturer à 86,04 dollars. Les deux références du brut ont clôturé à leur plus bas niveau depuis le 31 août pour la deuxième journée consécutive.