Les taux à dix ans passent 5%, Wall Street ouvre en baisse

La Bourse de New York évoluait en léger repli lundi, pénalisée par la hausse des taux d'intérêt qui ont franchi un nouveau seuil en 16 ans, alors qu'une salve de résultats technologiques est attendue cette semaine.

L'indice Dow Jones qui avait démarré plus profondément dans le rouge, cédait 0,11% vers 14H20 GMT. Le Nasdaq, où se concentrent les valeurs technologiques, lâchait 0,06%. L'indice élargi S&P 500 cédait 0,08%.

Les taux d'intérêt sur les bons du Trésor à dix ans ont passé brièvement le seuil des 5% en début de séance, plus haut niveau depuis 2007.

Mais une heure après l'ouverture new-yorkaise, ils se repliaient à 4,90%.

Depuis une semaine, les rendements obligataires ont accéléré leur course, face à des chiffres économiques américains meilleurs que prévu et face aux risques géopolitiques au Proche-Orient.

Vendredi, "les marchés ont clos leur pire semaine du mois", a commenté Art Hogan, de B. Riley Wealth Management. Le Dow Jones a accusé sa quatrième perte hebdomadaire sur cinq semaines, ayant lâché 1,6%.

Sur la semaine le Dow a perdu 1,6%, le S&P 500 a glissé de 2,4% et le Nasdaq est en repli hebdomadaire de 3,2%. "Il a terminé sous les 13.000 points pour la première fois depuis le 31 mai", notait Art Hogan.

Pour Edward Moya d'Oanda, "avec le rendement à dix ans qui passe les 5% il est clair que les taux élevés" de la Fed "vont le rester pendant un moment".

"Le marché boursier risque d'avoir du mal aujourd'hui et il y a pléthore de raisons pour cela", a commenté pour sa part Patrick O'Hare de Briefing.com.

"Israël intensifie ses frappes aériennes contre le Hamas et le New York Times a rapporté qu'Israël fait face à une augmentation des attaques du Hezbollah depuis le Liban", ajoute l'analyste.

Plus de 19.000 personnes ont été déplacées au Liban après une intensification des affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais à la frontière entre les deux pays, selon les chiffres publiés lundi par une agence spécialisée des Nations unies.

A la cote, le groupe pétrolier Chevron perdait 2,68% après avoir annoncé racheter son compatriote Hess, producteur de gaz et de pétrole, pour 53 milliards de dollars. Hess Corporation gagnait 1,40%.

Avec cette opération, Chevron met la main sur les positions de Hess dans le bloc pétrolier offshore de "Stabroek" au large du Guyana, petit pays sud-américain qui dispose des plus grandes réserves mondiales de pétrole brut par habitant.

Cette méga opération intervient moins de deux semaines après l'annonce du rachat de Pioneer par ExxonMobil pour 60 milliards de dollars.

Apple perdait 1,05% après des informations selon lesquelles un de ses fournisseurs Foxconn fait face à une inspection fiscale des autorités chinoises. Le géant taïwanais des technologies a confirmé dimanche faire l'objet en Chine d'enquêtes et assuré "coopérer" avec les autorités.

Plus tard dans la semaine, le secteur technologique sera en vedette avec les annonces trimestrielles de Microsoft et d'Alphabet mardi, de Meta mercredi ainsi que d'Intel et d'Amazon vendredi.

Entre temps, au cours de cette semaine de résultats la plus intense de la saison, General Motors, General Electric, Kimberly Clark, Coca-Cola et 3M sont attendus dès mardi.

Ailleurs à la cote, la chaîne de pharmacies Walgreens gagnait plus de 3% après une bonne note de JPMorgan.